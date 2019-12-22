台鐵商務專車變美了！邊搭火車邊唱歌開Party　12/23起開放訂票

▲台鐵車廂改走質感路線。（圖／翻攝自Facebook／fun台鐵）

記者李宜秦／台北報導

台鐵今年打造29輛環島之星觀光列車，內裝卻被批評是「中華民國美學」，為一雪前恥，台鐵投入1.1億，誓言打破「台鐵等於俗氣」的觀感。重新設計後的列車換然一新，改走「質感路線」，旅客搭火車時還能唱歌、開Party、邊享用美食邊欣賞窗外美景，預計23日開放申請訂票。

交通部台鐵局公開台灣設計團隊改裝的觀光列車設計，車廂外觀採用橘黑輝映設計，燈光色溫也較以往溫和，讓旅客有「回到家」的溫馨感受。列車外觀則採用黑色，頗具神秘感，搭配上莒光號經典橘色，象徵保有車輛歷史，鐵道迷大讚是「美學大進步」。

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▲▼台鐵美學大進步，列車座椅改走藍、灰色色調，搭配上電繡台鐵Logo的深藍色頭巾。（圖／翻攝自Facebook／fun台鐵）

新設計的列車座椅則為藍、灰色，象徵窗外的大海與岩石，配上電繡台鐵Logo的深藍色頭巾，更有質感。另外客廳車的吧台區，以黑白雙色的防水貼紙做為呈現指標，非常簡單明瞭。

台鐵臉書官網「fun台鐵」指出，商務車廂有三大亮點，包括頭巾、窗簾、座椅，頭巾改為降低彩度的「灰藍色」，搭配電繡繡出台鐵工字軌 logo，設計極簡化；窗簾參考國寶級泰雅族染織工藝家尤瑪．達陸作品，以幾何圖形堆疊出台灣秋天山巒，同時展現車窗風景流動速度。

座椅以台灣自然地景出發，選用岩石跟海景的意象，拍板藍配灰的不規則跳色呈現，視覺呈現更為和諧。另外，燈光則是低調適合休息的低亮度。而觀光列車則有三種車廂，包括寬大舒適的商務車、有冷藏保溫設備的吧台車和有視聽設備與旋轉坐椅的客廳車。

▲台鐵車廂燈光也有改，變成低調適合休息的低亮度。（圖／翻攝自Facebook／fun台鐵）

設計列車的設計師顏伯駿指出，「台鐵最美的設計來自列車窗外的台灣風景」，而台灣最美的風景，正是「山景、海景、夕景」。他強調，新設計讓視覺與環境構成平衡，主視覺以「極簡色帶暗喻三台全新列車之外觀特色，意圖描繪列車行進時與環境融為一體，人造與天造此時共創絕美佳景」。

台鐵表示，商務專車歷經美學洗禮的華麗變身，將於本月23日起重新開放申請，23日可申請的乘車日期為2020年1月12日至2月23日，以此類推。商務專車編組包含4節商務車廂、1節餐車、1節客廳車，座位總共159個，內裝除有豪華三排座椅，還有卡拉OK區、餐室等多功能設備，結合工藝與鐵道美學的設計理念，將帶給旅客耳目一新的感受。

▲▼台鐵觀光列車有三種車廂，寬大舒適的商務車、有冷藏保溫設備的吧台車和有視聽設備與旋轉坐椅的客廳車。（圖／台鐵提供）