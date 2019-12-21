「罷韓遊行」彩蛋曝光！　終點鏡球試燈「雷射光束四射」：榮光照耀我高雄

▲罷韓遊行鏡球搶先曝光。（圖／翻攝自Facebook／Wecare高雄）

記者葉國吏／綜合報導

「1221Wecare台灣大遊行」即將展開，Wecare高雄21日搶先先公布罷韓遊行結束前的「彩蛋」鏡球試燈照片，並寫下「穿雲箭早就掉海中、榮光照耀我高雄」，呼籲遊行民眾攜帶雷射筆，一起照射鏡球。

Wecare高雄指出「四十年前的12月，就在高雄，美麗島事件，也是一場遊行。從而開啟了台灣民主路。這一年來，香港歷經了反送中，台灣渡過了韓流。看到香港，一面鏡子，主權跟民主是無法分離的。韓流，讓我們驚覺我們民主體制的脆弱性，正變成入侵的目標。被干擾的輿論，紅媒的潛入，民主竟一時恍神。」

▲Wecare高雄決定發起「十萬人集體行動」 。（圖／Wecare高雄提供）



為此，Wecare高雄決定發起「十萬人集體行動」在下午5點半於遊行的終點，宣布有個重要「彩蛋」，就在終點大勇路和公園路口將高掛一個直徑5公尺的鏡球，並請所有人自己攜帶雷射筆，照射直徑五公尺的鏡球，在60公尺的高空，匯集成為強大能量，盼「榮光照耀高雄，永遠平安台灣。」

Wecare高雄粉絲專頁21早上也貼出鏡球試燈照片，表示「昨天深夜，史上最大、直徑五米的鏡球，已經載到終點現場組裝完成，進行相關的測試，等待今天大家的到來！一起點亮手機燈，點亮民主聖誕，讓榮光再現高雄，祈願台灣平安。」