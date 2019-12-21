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廈門台協換屆　吳家瑩連任會長：繼續堅持「九二共識」

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▲▼ 廈門台協,吳家瑩,國台辦經濟局局長張世宏 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲國台辦經濟局局長張世宏與廈門台協會長吳家瑩 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／廈門報導

廈門市台胞投資企業協會20日舉行成立27週年暨換屆活動，佳好集團（廈門）有限公司董事長吳家瑩連任廈門台協第13屆會長。他向《ETtoday新聞雲》表示，連任下一屆的會長，最重要的就是堅持九二共識，「在我任內一定會盡全力，來促使兩岸的和平統一，讓這個腳步加快，這一點是我的中國夢。」

▲▼ 廈門台協,吳家瑩,國台辦經濟局局長張世宏 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲活動現場 。（圖／記者蔡儀潔攝）

當天出席活動的有國台辦經濟局局長張世宏、國民黨大陸事務部副主任陳一新、國民黨總統候選人韓國瑜發言人何庭歡、金門縣立法委員陳玉珍、福建省台港澳辦主任王玲、廈門市台港澳辦主任劉金柱、全國台企聯會長李政鴻，以及約1500名台商、嘉賓。

換屆大會按照議程，選舉產生第13屆廈門台協理事會成員共129家企業，並由理事會成員選舉產生了新一屆的會長、常務副會長、秘書長、副會長和副秘書長。目前，廈門台協的會員企業已經超過了1000家，新一屆理事會成員中包含了五大光電企業，相關聯上市企業21家，工業總產值超1500億元人民幣。

▲▼廈門台協會長,吳家瑩。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲吳家瑩在台上致詞。（圖／記者蔡儀潔攝）

吳家瑩在致詞時表示，從去年2月出台的31條惠及台胞措施，到今年11月發佈的惠台26條，大陸惠台政策涉及對台企、台胞實施同等待遇方面更加細緻具體，堅定了台胞在大陸投資創業的信心；在未來3年任期內，將花更多時間在協會的事務上，凝聚台商、服務台商，拉好台協和諧共贏的車，繼續堅持「九二共識」，走好兩岸和平發展的路，進一步加強和台商的溝通聯繫。

▲▼ 廈門台協,吳家瑩,國台辦經濟局局長張世宏 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲吳家瑩表示，堅決反對《反滲透法》 。（圖／記者蔡儀潔攝）

吳家瑩在接受《ETtoday新聞雲》訪問時，就《反滲透法》的推出表示，「聽到後心裡很不堪，兩岸人民數十年來都在正常交流，但此時此刻推動這個惡法，對我們台胞台資企業來說，是非常不公平的，為什麼不推到美國的台資企業，為什麼到美國的企業可以爭取補助，為什麼到大陸來發展，你要用這個法來限制我們，我是堅決反對。」

吳家瑩同時呼籲台商返鄉投票，「身為台灣公民我們責無旁貸，我們一定要回家投票，必須要支持對兩岸和平發展的候選人以及政黨，我認為兩岸之間如果沒有融合發展，也就沒有企業的發展，我們一定會大力的響應投票，返鄉投票在我們廈門來講是勢在必行。」

▼ 活動現場 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 廈門台協,吳家瑩,國台辦經濟局局長張世宏 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 廈門台協,吳家瑩,國台辦經濟局局長張世宏 。（圖／記者蔡儀潔攝）

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