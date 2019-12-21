新光三越韓國展推「韓系證件照」服務 妝髮 + 修圖600元全包免搭飛機

▲新光三越信義韓國商品展，首度引進韓系證件照服務。（圖／記者蔡惠如攝、新光三越提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

新光三越信義新天地即起舉辦第三屆韓國商品展，除了主打韓式特色食物之外，還首度推出「韓系證件照」服務，只要扣會員點數，花600元就能體驗完美修圖跟妝髮，等45分鐘就能拿到手，不需大老遠搭飛機到南韓。

新光三越信義新天地A11從即起至1／1，舉辦「第三回韓國商品展」，今年特別以「精選TOP 5遊韓必做清單」號召民眾不僅能吃新美食，還能穿韓服校服、拍證件照、買美妝跟買衣服，今年共有83家南韓商家、其中有15家初登場。

美食部分則引進江南最夯「BBANG」爆漿巧克力吐司，國民小吃「明洞食堂」韓式炸雞、飯捲、辣炒年糕、Cheng A Good Food醬油螃蟹等，讓民眾能體驗道地的韓國滋味，其他如遊韓必囤零食蜂蜜奶油杏仁果、香蕉牛奶、泡菜與各式韓式零食也沒少。

除了美食之外，今年更主打「體驗」，提供民眾現場體驗韓式證件照，原價1,000元，使用新光三越會員點數20點，加購價只要600元，即可體驗包含基礎妝容、現場拍攝以及一對一修圖的「韓式證件照」服務，活動時間包括12／22上午11：00至下午9：30；12／29上午11：00至晚上9：30。

另也有韓服／校服體驗活動，展期內於韓國商品展參展專櫃消費滿300元，或使用新光三越會員點數10點，即可憑同卡號銷貨明細表至韓服體驗區，可免費體驗韓服或校服一次。