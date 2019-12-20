張善政談副手政見會：參選是蔡英文做得糟糕　我不會攻擊賴清德

▲張善政。（圖／POP提供）

記者黃巈禾／台北報導

2020大選18日首場總統政見會砲火猛烈，被認為辯論會提早登場，20日晚間7時副總統政見會將登場。對於在政見會上是否會將炮口對向民進黨副總統候選人賴清德，國民黨副總統候選人張善政則說，會將焦點放在政見上，不會攻擊賴清德個人事情。

對於副手政見會即將登場，會多提政見，還是會砲火攻擊？張善政20日接受廣播節目專訪時表示，副手之間通常不會熱到哪裡去，自己之所以出來選，是因為「蔡英文做得很糟糕啊！」他去罵賴清德幹什麼？

張善政還說，「賴清德我基本上是很尊敬他喔！我基本上不會去攻擊他個人事情的」，也很肯定對方的能力，因此，副總統政見會先天屬性上面通常不會有什麼火花四射。

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