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蘇花改喜迎通車！歷經9年工程⋯明年1/6下午4點全線通車

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▲▼蘇花改南澳段馬拉松將於31日報名，屆時可「親身」體驗蘇花改之美。（圖／蘇花改工程處提供，下同）

▲蘇花改將於1/6通車。（圖／記者游芳男翻攝）

記者李宜秦／台北報導

歷經9年工程期，蘇花改終於要通車了！交通部公路總局今（20）日表示，蘇花改將於明年1月6日下午4點正式開放通車，通車後將可提供宜花地區居民一條安全、可靠且環境永續的道路。

公路總局表示，為提高台9線蘇花公路之安全性與抗災能力，公路總局辦理「台9線蘇花公路山區路段改善計畫」，分為蘇澳至東澳（A段）、南澳至和平（B段）及和中至大清水（C段）三路段。蘇花改計畫總工程自2011年1月起動工，歷經9年工程期終於完工。通車當天上午將請行政院陳其邁副院長主持通車典禮。

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▲▼蘇花改南澳馬拉松今日盛大開跑。（圖／公路總局提供）

▲蘇花改將於明年1/6全線通車。（圖／公路總局提供）

其中蘇澳至東澳段原路路線曲折，為車禍肇事率最高路段，故為提高安全性，本計畫列為第一階段通車路段，已於去年2月5日通車。南澳至和平（B段）及和中至大清水（C段）原路路線因邊坡侵蝕，部分路基狹窄、地質條件險峻，常因落石坍方阻斷交通，為提高抗災能力，列為第二階段通車路段，通車後將可提供宜花地區居民一條安全、可靠且環境永續的道路。

南澳至和平及和中至大清水路段，各標承攬廠商通力合作，同時採取土建、機電、交控等併行施工策略，工程進展順利。為確保行車安全，本計畫於通車前邀集當地交通、警政、消防與衛生等單位召開協調會並辦理必要防災演練，另邀請各領域之專家學者，召開安全諮詢會議、辦理履勘。

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