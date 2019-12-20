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LINE輸入「耶誕快樂」召喚熊大　「貼文串耶誕濾鏡」秒變耶誕老公公

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▲LINE輸入「耶誕快樂」召喚熊大　貼文串耶誕濾鏡一秒變耶誕老公公（圖／翻攝LINE）

▲LINE輸入「耶誕快樂」召喚熊大。（圖／翻攝LINE）

記者姚惠茹／台北報導

LINE耶誕特效來囉！從即日起到12月26日10:00，今年只要輸入「耶誕快樂」、 「聖誕節」、 「Xmas」等關鍵字，就可以招喚出熊大耶誕花圈，而且在聖誕節當天，LINE聊天室依然會下起皚皚白雪，最特別的是今年LINE首度加入貼文串耶誕濾鏡，讓用戶可以一秒變耶誕老公公。

▲LINE輸入「耶誕快樂」召喚熊大　貼文串耶誕濾鏡一秒變耶誕老公公。（圖／翻攝LINE）

▲LINE輸入「耶誕快樂」召喚熊大。（圖／翻攝LINE）

每年聖誕節，LINE用戶最期待的就是「隱藏版」耶誕特效，今年只要在LINE聊天室中輸入「耶誕快樂」、 「聖誕節」、 「Xmas」等指定關鍵字，就會蹦出超可愛的熊大耶誕花圈，其中還有穿著耶誕老人裝的兔兔，與戴著耶誕帽的莎莉，只是目前僅適用於LINE iOS與電腦版。

▲快打「聖誕快樂」，LINE就會出隱藏版特效。（圖／翻攝LINE）

▲LINE聖誕節當天會下雪。（圖／翻攝LINE）

不僅如此，LINE今年提前宣布在聖誕節當天，聊天室就會下起皚皚白雪，只有一天的時間，可以在聖誕節當天體會白雪紛飛的浪漫氛圍，其中讓雪景更漂亮的小祕技就可以更換成黑色或藍色的背景，只要在聊天室空白處按右鍵，選擇「背景設定」即可，而且支援LINE iOS、Android與電腦版。

今年最特別的就是加入「貼文串聖誕濾鏡」，只要打開LINE貼文串的限時動態，配上節日限定的聖誕濾鏡就可以秒變耶誕老公公慶祝12月，今年總共推出10種濾鏡特效，像是雪衣、麋鹿、小矮人等超萌裝扮，讓用戶可以使用貼文串限定動態分享歲末佳節喜悅。

▲LINE輸入「耶誕快樂」召喚熊大　貼文串耶誕濾鏡一秒變耶誕老公公（圖／翻攝LINE）

▲LINE點進貼文串限時動態，點擊左下角微笑，再選擇左邊數來第4個聖誕類別，選擇喜歡的濾鏡，然後拍照再上傳。（圖／翻攝LINE）

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