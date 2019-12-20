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【廣編】王品5品牌「聖誕跨年」天天美食趴　夢幻和牛、燒肉花藍限定登場

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▲▼王品,夏慕尼,原燒,西堤牛排,沐越,hot 7鉄板料理。（圖／王品集團提供）

▲王品集團推出聖誕限定，奢華小確幸道道精選，即使天天開趴也能有不同選擇。

圖、文／王品集團提供

2019即將進入尾聲！夏慕尼12月推出限定「和牛夢幻套餐」，前主餐可吃到「野生七彩明蝦」、「北海道干貝」，加價188元還可升級為波士頓龍蝦半隻，主餐使用最適合以鐵板料理呈現的澳洲和牛。套餐10道菜色只要1,268元(另加10%服務費)，輕鬆體驗奢華頂級的鐵板料理。

原燒推出「聖誕X跨年雙人滿足餐」，整組套餐優惠只要1680元，超值程度讓燒肉控一定要把握。西堤牛排也在這段期間推出以鐵板盛裝的10盎司超大份量「肩胛菲力牛排」，最讓人感到新鮮的則是「極厚熔岩起司牛肉堡」，使用牛小排雙層肉手工現打而成，搭配鬆軟麵包及起司，每天每店僅限量10客。

即日起至12/25來沐越，點四或六人套餐且打卡分享，即招待節慶限定「越式酸子香酥雞」(價值280元)乙份；另在特定門市台北復興南、台北羅斯福及台中公益店點「越式吊燒雞」可享節慶加價購299元(原價420元)。吃慣了台式鐵板風味的朋友或小資族們，可到hot 7鉄板料理品嚐「聖誕雙人套餐」；另外還準備了台味與古早味雙味兼具的「酒香麻油雞」，雙主餐加上單品「酒釀雪花蝦」及「黃金泡菜蛋捲」，吃了暖胃又豐富味覺！

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