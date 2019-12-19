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欠152名菜鳥員工350萬！　「澳洲日出茶太」遭起訴：每項違規最高罰111萬

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▲▼日出茶太澳洲公司「Chatime Australia」，遭澳洲政府機構起訴。（圖／翻攝自臉書「Chatime Australia」）

▲日出茶太澳洲公司「Chatime Australia」，遭澳洲政府機構起訴。（圖／翻攝自臉書「Chatime Australia」）

記者張靖榕／綜合外電報導

台灣知名連鎖飲料店日出茶太的澳洲公司「Chatime Australia」，被澳洲政府查出，旗下10家分別位於雪梨和墨爾本的分店，少支付員工薪資總額達到16.9萬澳幣，現正面臨起訴；日出茶太澳洲老闆趙承（Chen "Charlley" Zhao，音譯）則被控，是部分相關事件中主導的核心人物。另一知名飲料店「貢茶」，也被澳洲政府抓到少給付員工薪水。

根據《新日報》（The New Daily）報導，澳洲政府機構「公平工作申訴專員」（FWO）在全國性的調查後，發現澳洲數個大城市加起來，有780名餐飲事業的員工被公司少發薪水，總額大約73.2萬元澳幣，這些現在背有薪資醜聞的企業分別為日出茶太、台灣貢茶（Gongcha）、豪大大雞排（Hot Star Chicken）、金爸爸（PaapaRich）、Sushi Izu、NeNe Chicken和Sushi 79。

其中，日出茶太被爆出從2016的8月開始，到同年12月，總共少給付152名員工薪水，約16.9萬澳幣（約新台幣348.6萬元），包括42名21歲以下的新進員工，以及95名持簽證人員（包括持打工度假簽和學生簽證者），個人每小時被少付7.59澳幣（約新台幣156.58元）到24.3澳幣（約新台幣501.3元）不等。欠款的10間分店中，6家專營權在海外，其中5家在亞洲，一家在美國。

FWO於18日提出告訴，趙承現在面臨每項違規最高1.08萬澳幣（約新台幣22.28萬元）的重罰，日出茶太則面臨每項違規最高5.4萬澳幣（約新台幣111.4萬元）。

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