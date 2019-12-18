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紐西蘭火山爆發後…台裔護理師「加班1周」挽救人命　休假遇車禍亡

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▲▼紐西蘭火山爆發，台裔護理師加班照護傷者，休假遇車禍亡。（圖／翻攝當事人臉書）

▲紐西蘭台裔鄭姓護理師協助照護懷特島傷患，未料休假期間竟碰上死亡車禍。（圖／翻攝當事人臉書）

記者王致凱／綜合報導

紐西蘭懷特島火山爆發釀18死慘案，當地醫護人員堅守崗位盡力救治傷者，近日卻再傳出悲傷消息。一名50歲台裔護理師連日在醫院加班照護病人，14日短暫休假外出散心，未料在返家途中遭遇重大車禍，不幸去世。其親友聽聞噩耗均不敢置信；詳細車禍原因仍有待警方調查釐清。

綜合紐西蘭國家廣播電台（RNZ）、《紐西蘭先驅報》（The New Zealand Herald）等媒體報導，現年50歲鄭姓女子（Sheila Cheng，音譯）是一位經驗豐富的急重症護理師，過去曾在台灣醫院擔任護理和教學工作，於2年多前搬至紐西蘭，最近剛取得護理博士學位，並於2個月前開始在華卡塔尼醫院（Whakatāne Hospital）服務。

紐西蘭北島豐盛灣懷特島（Whakaari/White Island）9日發生火山爆發意外，統計已有18人死亡，另有29人受傷，多數傷者傷勢嚴重。華卡塔尼醫院是距離懷特島最近的醫院，收治多數懷特島傷者；院方表示，鄭女是一位備受愛戴的重症護理師，也是負責照護懷特島火山傷者的醫療團隊成員之一，醫院同仁知悉她意外離世消息，均深感悲痛。

鄭女的家庭好友洛林（Lorin）說，「言語無法形容她那了不起的靈魂，她是照護火山遇難者的護理師之一，這麼好的一個人卻這樣走了，這完全沒有道理。」據悉，車禍發生時鄭女坐在後座，同車者包括其49歲丈夫里斯（Rhys Bugden）、洛林的父親、繼母，以及洛林的小女兒。鄭女與洛林的繼母是至交好友。

報導提到，洛林的繼母和女兒目前仍在住院觀察，但女童預計很快就能出院。至於鄭女的丈夫里斯則是一度昏迷，被送進加護病房並轉院至懷卡托（Waikato）的醫院治療，清醒後第一句話就是詢問妻子下落，得知鄭女已經去世的消息，當場傷痛欲絕。

▼台裔護理師與丈夫結婚4年，最近剛取得護理博士學位，於華卡塔尼醫院服務。（圖／翻攝Givealittle網頁）

▲▼紐西蘭火山爆發，台裔護理師加班照護傷者，休假遇車禍亡。（圖／翻攝givealittle網頁）

里斯的母親、鄭女的婆婆格林哈爾（Greenhalgh）向《豐盛灣時報》（Bay of Plenty Times）表示，由於鄭女平時用來代步的汽車在火山爆發前2天被偷了，只好由里斯每天帶她來回醫院輪班，這段時間醫院護理師加班時間很長，全家人都相當疲憊。

周六（14日）事故當天，鄭女夫妻利用短暫的休假時間，和朋友一起到郊區走走放鬆，未料回程時遭遇意外，夫妻兩從此天人永隔。格林哈爾說，鄭女與里斯大約4年前成婚，他們全家人至今仍無法相信她已經去世；她形容鄭女「對每個人都充滿了愛，她是我見過最有愛心、最願意關懷旁人的人，他一心只想幫助別人。」

格林哈爾表示，鄭女的2名兄弟已經在17日從台北飛抵紐西蘭處理後事，鄭女父親已經去世，而她的母親高齡80多歲，家人至今不敢告訴她女兒的死訊。鄭女的葬禮訂在當地時間12月28日舉行。另外，鄭女友人在募款網站Givealittle上頁面，替鄭女家人籌措喪葬費用，截至18日晚間已經募得6,400紐元（約新台幣12萬7000元）。

▼紐西蘭北部懷特島月初發生火山爆發事故，造成18人死亡、29人受傷慘劇。（圖／路透）

▲▼紐西蘭懷特島（White Island）火山衛星圖像。（圖／路透）

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