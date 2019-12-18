高潞．以用遭時力開除「告到底」　律師傻眼：你已經雙重黨籍

▲高潞．以用遭時力開除後，雖加入台灣維新黨參選立委，但仍為「程序正義」提確認黨籍訴訟。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

前時代力量立委高潞．以用因助理涉利用職務申請綠能補助，違反利益迴避原則，遭時代力量開除黨籍，她不服提告確認黨籍存在，開庭時落淚痛訴自己淪為政治鬥爭下的犧牲品，還因本案在部落被說閒話。如今她改入台灣維新黨參選2020立委，但仍堅持為程序正義「告到底」。不過，北院12月18日判高潞．以用敗訴，可上訴。

時代力量律師主張，依《政黨法》，政黨應有處分黨員的自主權，對高潞．以用被開除後提告，還吐槽「我開個社團，總能決定讓誰參加吧？」不料高潞．以用11月21日代表台灣維新黨參選立委後，仍堅持訴訟，更讓律師傻眼表示，「爭執的黨籍問題已經沒了，不知高潞．以用還要告甚麼，而且時代力量也禁止雙重黨籍。」

高潞．以用認為，時代力量無視她3年來為原住民做出的貢獻，在未盡調查責任下，短短48小時內就將她開除，堅持訴訟是為確認時代力量開除她黨籍的決議無效，即使她後續加入台灣維新黨，也不影響前面的爭議。

法官認為，依時代力量黨章，「加入其他政黨者，當然喪失黨籍」，既然高潞．以用已加入台灣維新黨，自然沒理由再確認黨籍存在，而且法律中確認存在的訴訟，皆已「現在」為主，高潞．以用為11月21日以前的黨籍堅持訴訟，並沒有法律根據，判高潞．以用敗訴，全案可上訴。

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