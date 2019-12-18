▲打火英雄默默行善，義消鳳祥連6年獲11座「 鳳凰獎 」。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導

為表彰義消人員對社會的付出與貢獻，每年都會選在消防節表揚「鳳凰獎」，連續6年榮獲消防最高榮譽「鳳凰獎」的義消鳳祥救助分隊，雖經歷同袍不幸殉職，仍不動搖他們對消防工作的價值與信念，在他們身上除了看到豐富的救災資歷外，對於消防工作的熱忱，也足以成為全國表率。

▲義消鳳祥打火英雄。（圖／記者翁進忠翻攝）



「鳳祥義消救助分隊」於民國94年成立至今，弟兄來自社會各行各業，秉持協助警消各項救災、救護勤務，無論颳風下雨，災害現場都能看到他們的身影，更有不少救災人員，都曾有過與死神擦身而過經歷。在經歷岡山中鴻鋼鐵鷹架倒塌、那瑪夏越域引水道爆炸、八八風災、高雄氣爆、維冠大樓震災救援工作，深獲各界肯定及佩服，因此能在95年至108年間，連續6年獲獎，共計拿下11座鳳凰獎。

▲義消鳳祥打火英雄。（圖／記者翁進忠翻攝）

令人遺憾的是，在103年的7月31日高雄氣爆事故，凱旋路、二聖路有大量不明氣體外洩，副分隊長陶廷舟立即趕到現場協助救災，卻不幸被炸成重傷，在加護病房救治30日後，仍宣告不治因公殉職，隊上弟兄對此都感到不捨與難過。當時分隊正準備第10屆全國義消競技大賽「橫渡救生」項目，而陶員原本也是參賽主要成員之一，面對殉職弟兄，頓時讓訓練過程悲傷不已，教官團及隊上弟兄發聲「我們的決心不能倒，要更加堅強，我們一定要拿到全國冠軍！」就這樣他們在汗水與淚水交織中，不懈的訓練化悲傷為力量，在103年12月13日參加第10屆全國義消競技大賽，最後以2分3秒的成績打破全國紀錄，榮獲「橫渡救生」項目全國第一名，並將此殊榮獻給他們永遠的兄弟「廷舟」。

▲義消鳳祥救助大隊挑戰訓練登頂玉山。（圖／記者翁進忠翻攝）



義消分隊長林春木表示，義消工作除了救災救護外，也協助宣導居家訪視工作，現在防災觀念已具明顯成效，災害已大大減少，他仍要繼續傳承「鳳祥義消救助分隊」的精神，保持隊上同仁救災戰力，今年更是完成登頂玉山的挑戰訓練。這些弟兄一心想為消防工作效勞、服務，加入義消不為名利，只求為社會付出一份心力。

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