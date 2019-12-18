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醫學系女縱火燒死父一審判12年　理由曝光！母弟原諒請求輕判

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▲醫學系畢業的女子劉瑀涵，縱火造成生父逃生不及而喪命，台南地院依殺直系血親尊親屬及放火等罪將她判刑12年、執行前強制治療2年，可上訴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲醫學系畢業的女子劉瑀涵，縱火造成生父逃生不及而喪命，台南地院將她判刑12年、執行前強制治療2年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

醫學系畢業的女子劉瑀涵，被控僅因與母親發生口角，竟購買汽油在住處縱火，造成生父逃生不及而喪命，台南地院18日下午宣判，依殺直系血親尊親屬及放火等罪將她判刑1２年、執行前至特定場所監護2年（強制治療），可上訴。

台南地院公關庭長林臻嫺指出，合議庭對劉瑀涵對直系血親尊親屬犯殺人罪，處有期徒刑12年，並應於刑之執行前，令入相當處所施以監護2年。

▲醫學系畢業的女子劉瑀涵，縱火造成生父逃生不及而喪命，台南地院依殺直系血親尊親屬及放火等罪將她判刑12年、執行前強制治療2年，可上訴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

判決指出，劉瑀涵於2019年5月15日晚上11時許，在住家內，因細故與母親發生爭執，明知汽油為易燃物，倘點火可能燒燬住宅，並使同住之父母及胞弟逃生不及，有發生窒息或燒死之結果，竟仍基於放火燒燬現供人使用住宅之犯意，及縱因此發生有人死亡之結果，亦不違反其本意之不確定殺人犯意，前往加油站購買92無鉛汽油17.48 公升，注入所攜帶塑膠桶內，再於16日凌晨4時8分許返回住處，將桶內汽油潑灑在1樓客廳沙發睡墊附近，點火引燃後，即駕車逃逸。

消防人員於凌晨4時45分許迅速撲滅火勢，故住宅之主要效用尚未達燒燬之程度而未遂，但其弟因此受有一氧化碳意外毒性作用及喉嚨痛等傷害，其母則受有雙側下肢及會陰燙傷、體表面積33％、合併吸入性灼傷及左下肢腔室症候群等傷害。其父則因吸入過多濃煙，引發燒燙傷併吸入性嗆傷而死亡。

▲醫學系畢業的女子劉瑀涵，縱火造成生父逃生不及而喪命，台南地院依殺直系血親尊親屬及放火等罪將她判刑12年、執行前強制治療2年，可上訴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

被告劉女坦承有購買汽油返家等事實，但否認有放火殺人之犯行，辯護律師主張被告應符合刑法第19條第1 項心神喪失不罰之情形。法院合議庭參酌台南市消防局鑑定結果確認起火原因是人為縱火，再觀諸被告車輛之行車記錄器、加油站及其住處巷口之監視錄影畫面等，可知確是被告引火後始離開現場，又被告在案發前有與母親發生爭執，亦經證人證述屬實，可認被告有放火動機，綜合相關事證，認被告應已有殺人之不確定故意。再查，被告是選擇性將汽油潑灑在客廳沙發睡墊附近，放火後尚知迅速駕車離開，並可開上高速公路等情，再參酌成大醫院精神鑑定結果及相關證人證詞，認被告並未達刑法第19條第1項不罰之情形，故被告及辯護律師所辯均無可採。

合議庭法官認為，被告劉女犯案後，刑法第272條之對直系血親尊親屬犯殺人罪規定業經修正，並已於2019年5月31日施行，經新舊法比較後，以修正後新法較有利於被告。故合議庭認定被告劉女所為，係犯刑法放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，同法對直系血親尊親屬犯殺人既遂罪、對直系血親尊親屬犯殺人未遂罪及殺人未遂罪，均屬家庭暴力罪。又被告是以一放火之行為，同時觸犯4 罪，為想像競合犯，依刑法第55條之規定，從一重依對直系血親尊親屬犯殺人既遂罪處斷，有期徒刑部分並依法加重其刑，又因被告劉女經送成大醫院鑑定結果，確認其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力顯著減低，故依刑法第19條第2 項規定減輕其刑，有期徒刑部分並先加後減。

▲醫學系畢業的女子劉瑀涵，縱火造成生父逃生不及而喪命，台南地院依殺直系血親尊親屬及放火等罪將她判刑12年、執行前強制治療2年，可上訴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

法院審酌被告放火致父親死亡，母、弟受傷，顯違逆倫常，放火後又未為任何救護，即駕車逃離現場，造成無可彌補之結果，犯行重大，惟念本案倖存之被害人即被告之母與弟，均表示本案是因被告求學時承受壓力，雖未曾就醫，但其行為時疑似精神病狀，情緒不穩，才鑄下大錯，基於親情，仍願意原諒被告，請求法院能從輕量刑，讓被告有機會就醫治療，再審酌被告犯案時年僅27歲，並無任何犯罪前科，係大學醫學系畢業，犯後坦承部分事實等一切情狀，量處有期徒刑12年。

本案成大醫院鑑定團隊建議宜安排被告為強制精神治療，否則未來仍有自傷、傷人之虞，再審酌被告放火行為之嚴重性，迄未曾就其精神狀況進行任何醫療行為，且於法院審理期間開始展現之防衛、敵對性格，如於刑期執行完畢後始進行治療，較刑之執行前就治療之實益低，故法院認在被告刑之執行前，即有先予治療之必要，故依刑法第87條第2 項、第3 項規定，併命被告應於刑之執行前，先令入相當處所施以監護2年，使其得於執行前先行治療，避免病情繼續惡化，以達個人矯正治療及社會防衛之效。

劉嫌胞弟獲知判決結果，他表示人在國外，待回國進一步了解相關狀況，與母親討論後再表示意見。

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