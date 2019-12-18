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醫學系畢業女汽油縱火燒死父親　劉瑀涵殺害尊親屬一審判刑12年

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▲女子劉瑀涵因細故與母親陳女發生口角爭執，因而心生不滿，竟在台南市永康住處縱火，造成父親逃生不及死亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲女子劉瑀涵因細故與母親陳女發生口角爭執，因而心生不滿，竟在台南市永康住處縱火，造成父親逃生不及死亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

醫學系畢業的女子劉瑀涵，被控僅因與母親發生口角，竟購買汽油在住處縱火，造成生父逃生不及而喪命，台南地院1８日下午宣判，依殺直系血親尊親屬及放火等罪將她判刑1２年、執行前至特定場所監護2年，可上訴。

判決指出，被告劉瑀涵，於2019年5月15日深夜11時許，在台南市永康住處因細故與母親陳女發生口角爭執，因而心生不滿，明知汽油為易燃物，竟在房屋內以汽油點火燃燒物品，可能導致火勢延燒燒燬該處住宅，並使屋內之人逃生不及因而喪命之結果，竟基於殺直系血親尊親屬及放火燒燬現供人使用之住宅等犯意，於16日凌晨3時28分許，先持自備塑膠桶一個（白色透明、方型，未扣案）作為裝填容器後，駕駛自用小客車，前往位永康區一處加油站」，向楊姓加油員購買九二無鉛汽油17.48公升、計新台幣500元，並注入該塑膠桶內，作為助燃溶劑，再於16日凌晨3時45分許返回住宅附近停車，手提該內裝汽油之塑膠桶進入住宅內，將汽油潑灑至住宅1樓客廳床墊上，並持不詳物品點火，隨即發生大規模之燃燒，劉女見狀立即逃離現場，並駕駛上開自用小客車逃逸。

▲女子劉瑀涵因細故與母親陳女發生口角爭執，因而心生不滿，竟在台南市永康住處縱火，造成父親逃生不及死亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

該引燃之火勢除向住宅左右延燒至2樓外，濃煙亦伴隨火勢向上竄升至2樓，造成1樓北側窗戶輕微燻黑、1樓客廳之家具及物品嚴重燒失碳化、南側車庫內部天花板、牆壁及擺設物品輕微燻黑、車庫上方夾層之廚房及曬衣間上半部燒失碳化、通往2樓之樓梯間牆面大部分燻黑、小部分燒白、二樓北側房間上半部燻黑、南側房間上半部燻黑、通往3樓之樓梯間四周牆面大部分燻黑、3樓北側房間及南側雜物間上半部碳化燻黑、下半部輕微燻黑、通往四樓之樓梯間四周牆面輕微燻黑；分別居住2樓前南側房間之弟、2樓後北側房間之母親陳女因聽聞燃燒聲響驚醒，倉促下樓逃生，致其弟受有一氧化碳意外毒性作用及喉嚨痛等傷害，陳女則受有雙側下肢及會陰燙傷、體表面積33％，合併吸入性灼傷及左下肢腔室症候群等傷害，而倖免於難。然居住2樓後北側房間之劉父因火勢猛烈，且濃煙密佈而未能逃出，並因吸入過多濃煙導致一氧化碳中毒窒息併高溫灼傷，引發燒燙傷併吸入性嗆傷而死亡。16日凌晨4時28八分許因消防人員即時到達現場、於16日凌晨4時45分許撲滅火勢。

▲女子劉瑀涵因細故與母親陳女發生口角爭執，因而心生不滿，竟在台南市永康住處縱火，造成父親逃生不及死亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

檢方認為被告劉女與生母陳女因細故發生爭執，而有情緒波動之情，竟不自我節制，卻僅憑怒氣，任意以縱火之方式紓解其怨，致居住住宅之生父、生母、胞弟突遇暗夜惡火倉皇逃生，其中生父因逃生不及命喪火窟，家庭亦因此破碎難圓，造成生母及之家屬不可抹滅之生理、心理創傷。且劉女不顧稠密，卻無視汽油縱火將引發大火，釀成巨大傷亡，請刑庭從重量刑，以儆效尤。

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