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新竹市立委號次出爐　籤王鄭正鈐、YA鄭宏輝、5高真幸福

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▲新竹市立委號次出爐　籤王鄭正鈐、YA鄭宏輝、5高真幸福。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲1號鄭正鈐、2號鄭宏輝、5號高鈺婷。（合成圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市選舉委員會於18日上午10時假新竹市政府綜合大禮堂舉行第10屆立法委員選舉新竹市候選人姓名號次抽籤，由市選委會主任委員陳章賢擔任主持人，並在監察小組陳偉民委員、蔡政勳委員監證下，圓滿結束。立法委員選舉新竹市候選人抽籤號次如下：1號鄭正鈐、2號鄭宏輝、3號廖蓓瑩、4號王榮德、5號高鈺婷、6號曾楷耀。

▲新竹市立委號次出爐　籤王鄭正鈐、YA鄭宏輝、5高真幸福。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲上午在新竹市政府綜合大禮堂舉行第10屆立法委員選舉新竹市候選人姓名號次抽籤。

新竹市選委會提醒，第10屆立法委員選舉，候選人競選活動期間自2020年1月1日至同年1月10日，每日上午7時至下午10時止，請各候選人從事競選活動期間應依公職人員選舉罷免法相關規定辦理。

為提供立法委員新竹市候選人闡述政見爭取選民認同，也讓選民對候選人政見有更清楚的瞭解與認識，第10屆立法委員選舉新竹市候選人公辦電視政見發表會，訂於2020年1月3日及1月8日下午1時30分辦理兩場次電視錄影及直播，提供候選人透過電視發表政見。

▲新竹市立委號次出爐　籤王鄭正鈐、YA鄭宏輝、5高真幸福。（圖／記者陳凱力翻攝）

市選委會表示，第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票日訂於2020年1月11日（星期六）上午8時至下午4時舉辦，請選民攜帶本人國民身分證、印章、投票通知單到指定投開票所踴躍投票。

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