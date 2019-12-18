澎湖立委選舉抽號　李曜拚「3個五億」歐中慨盼「雙雙勝利」

▲澎湖縣立委候選人楊曜（左）、歐中慨（中）與呂應宏（右）。（圖／翻攝自Facebook／楊曜、歐中慨、呂應宏）

記者馬叔安／台北報導

澎湖縣18日舉行立委候選人序號抽籤，現任立委楊曜抽中3號，國民黨籍候選人歐中慨和喜樂島聯盟推薦的呂應宏則分別抽到2號與1號。李曜當天上午在臉書表示，「懇請支持總統③號蔡英文立委③號楊曜」。歐中慨則在接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，希望讓選民投票一目了然，所以也希望抽到2號。

楊曜當天上午在臉書發文表示，「今日立委號次抽中③號，楊曜懇請各位好朋友讓好的政策再延續，讓認真做的楊曜再拼3個五億，讓澎湖幸福再延續，立委請支持③號楊曜。」

歐中慨17日接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，由於希望讓選民投票一目了然，所以也希望抽到2號，有「心想事成之意」，也希望能因此能夠「雙雙勝利」。他於稍早受訪時曾表示，自己目前仍然是努力勤走基層，爭取支持。此外，記者17日上午透過臉書私訊聯絡呂應宏，試圖詢問其對抽籤結果的看法，對方直到目前尚未回應。

根據澎湖縣選委會數據，澎湖的選舉人數大約8萬人左右，第9屆的立委選舉投票數約4.2萬人。在過去的選戰中，藍營的優勢相對明顯，不過1993年由高植澎當選首位民進黨籍縣長之後，民進黨也曾在2014年的縣長選戰中由陳光復獲勝，但他於2018年被國民黨籍的賴峰偉取代，成為首位連任失利的民進黨籍縣長。

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