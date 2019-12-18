　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

澎湖立委選舉抽號　李曜拚「3個五億」歐中慨盼「雙雙勝利」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲澎湖縣立委候選人楊曜（左）、歐中慨（中）與呂應宏（右）。（圖／翻攝自Facebook／楊曜、歐中慨、呂應宏）

▲澎湖縣立委候選人楊曜（左）、歐中慨（中）與呂應宏（右）。（圖／翻攝自Facebook／楊曜、歐中慨、呂應宏）

記者馬叔安／台北報導

澎湖縣18日舉行立委候選人序號抽籤，現任立委楊曜抽中3號，國民黨籍候選人歐中慨和喜樂島聯盟推薦的呂應宏則分別抽到2號與1號。李曜當天上午在臉書表示，「懇請支持總統③號蔡英文立委③號楊曜」。歐中慨則在接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，希望讓選民投票一目了然，所以也希望抽到2號。

楊曜當天上午在臉書發文表示，「今日立委號次抽中③號，楊曜懇請各位好朋友讓好的政策再延續，讓認真做的楊曜再拼3個五億，讓澎湖幸福再延續，立委請支持③號楊曜。」

歐中慨17日接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，由於希望讓選民投票一目了然，所以也希望抽到2號，有「心想事成之意」，也希望能因此能夠「雙雙勝利」。他於稍早受訪時曾表示，自己目前仍然是努力勤走基層，爭取支持。此外，記者17日上午透過臉書私訊聯絡呂應宏，試圖詢問其對抽籤結果的看法，對方直到目前尚未回應。

根據澎湖縣選委會數據，澎湖的選舉人數大約8萬人左右，第9屆的立委選舉投票數約4.2萬人。在過去的選戰中，藍營的優勢相對明顯，不過1993年由高植澎當選首位民進黨籍縣長之後，民進黨也曾在2014年的縣長選戰中由陳光復獲勝，但他於2018年被國民黨籍的賴峰偉取代，成為首位連任失利的民進黨籍縣長。

►澎湖立委選戰三雄角逐　楊曜挾現任佔優勢勝負仍難料

ET快訊
女星越南玩咖啡杯「被甩進水裡」　棚內看傻…小18歲老公急跳水
莉婭、32G莉亞爆「同名同胸同醫生」！雙峰同家出廠…整形史被
好市多「巨無霸倉鼠」出沒！返家過程全紀錄曝光..網全融化：想
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

澎湖立委選舉抽號　李曜拚「3個五億」歐中慨盼「雙雙勝利」

《曙光灑落—太麻里》新書出版　建構台東地方知識學

偵蒐升級！　台南玉井警率先考取遙控無人機高級專業證照　

漁船高屏溪出海口違規捕撈櫻花蝦　岸海合作執法緝獲護生態

「阿娘威那麼多！」海邊鰻苗爆發…漁民一夜「賺百萬」：得金牌啦

人臉辨識系統立功　新市警助老翁返家

老婦車陣中招手無人停險象環生　暖警急奔護返家

技藝點金石教育新藍海　台南開啟國中小學生職業試探

真紅旗 假台獨？！　蔡淑惠質疑林俊憲接受中國華為政治獻金

「網路溫度計」全國立委新秀參選人調查中排名第16　林燕祝：完勝！

謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！

謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

孫藝真《愛的迫降》比玄彬更會躲地雷XD　還有空撩他：你是我喜歡的類型

愛貓如廁遭「自動貓砂機」夾住！牠淒慘哀號...飼主1分鐘驚險急救

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

教練傳授！告別蛙式「踢水」卡卡 膝關節自然向下、不要過大旋轉

為冬眠拚了！花栗鼠猛塞3顆大花生 頰囊鼓起像麻糬...貪心萌樣笑翻網

澎湖立委選舉抽號　李曜拚「3個五億」歐中慨盼「雙雙勝利」

《曙光灑落—太麻里》新書出版　建構台東地方知識學

偵蒐升級！　台南玉井警率先考取遙控無人機高級專業證照　

漁船高屏溪出海口違規捕撈櫻花蝦　岸海合作執法緝獲護生態

「阿娘威那麼多！」海邊鰻苗爆發…漁民一夜「賺百萬」：得金牌啦

人臉辨識系統立功　新市警助老翁返家

老婦車陣中招手無人停險象環生　暖警急奔護返家

技藝點金石教育新藍海　台南開啟國中小學生職業試探

真紅旗 假台獨？！　蔡淑惠質疑林俊憲接受中國華為政治獻金

「網路溫度計」全國立委新秀參選人調查中排名第16　林燕祝：完勝！

潔白柴柴玩爆原子筆！　毛被染色心虛變「藍嘴海豹」爸氣炸

首場總統政見會18日晚間登場　時力對蔡韓宋提7大問

酒駕遭吊銷駕照⋯考照前1年得先「花2800元上15小時教育訓練」

李英宏罕見開口談女友　當圖書館尊重「用盡心力寶貝她」　

台北市第二選區立委抽籤號次出爐！　何志偉1號、孫大千5號

山友爬南二段墜50米深谷亡　警消陸空救援平安吊掛

日職／自主調整沒問題！王柏融盼新球季健康完整出賽

電話亭+公用電話放自家陽台！炫耀遭檢舉...辯「友人寄放」遭法辦

雙帥男神之戰！北市第三選區立委號次出爐　2號吳怡農、4號蔣萬安

2020年台北101跨年煙火秀影片曝光　台灣石虎、黑熊做開場

地方熱門新聞

「阿娘威！」海邊鰻苗爆發…漁民一夜賺百萬

透天厝霸氣加蓋車庫　被市府整排拆了

「網路溫度計」新秀參選人排名16

高雄一德夜市上百攤商集結抗議！

強化台南消防救災戰力

人臉辨識系統立功助老翁返家

老婦車陣中險象環生暖警護返家

台南開啟國中小學生職業試探

漁船違規捕撈櫻花蝦　岸海合作執法護生態

荖濃溪黑沙生產的蜜棗　「老伯公」輕脆甜美

環狀線通車塞　23條道路納監控

黃偉哲：幫助藥癮者生心理完整戒治

台中首創補助汰換四行程換購電動車

台南智慧運輸綠色交通推動有成

更多熱門

相關新聞

北市第三選區立委號次出爐

北市第三選區立委號次出爐

第10屆區域立法委員今（18日）進行號次抽籤，台北市第三選區抽籤結果出爐，民進黨參選人吳怡農抽到2號，國民黨現任立委蔣萬安力拼連任，抽中4號。

最強孕婦挺肚助選　手揮馬桶刷：經濟實惠

最強孕婦挺肚助選　手揮馬桶刷：經濟實惠

尷尬！王惠美口誤「支持宋楚瑜」

尷尬！王惠美口誤「支持宋楚瑜」

新竹市立委三角督　勝選關鍵在她

新竹市立委三角督　勝選關鍵在她

2020有無投票權？內政部24日開放查詢

2020有無投票權？內政部24日開放查詢

關鍵字：

2020大選2020澎湖縣立委歐中慨楊曜呂應宏

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

燒炭跳樓...最陰國宅已30人輕生

謝和弦小三「無P原裝真面目」被挖出！

同學約旗津釣沙鮻　國三生「下雨天沒去」上課一問震驚

年輕人月領8萬的人多嗎？網：畢業8萬很難？

小三勒斃正宮「淋油炸屍」做成燒臘

「在不瘋狂」本燙爆床戰超兇5辣妹！「激情畫面外洩」

20年前爆紅女星淪遊覽車叫賣「掀上衣遭摸屁」！

男嬰出生秒摔下手術台　頭著地死亡

快找自己的鄉鎮市區！　「台灣姓氏地圖」統整全台前30名

綠營高官疑被綠　美女密友被拍深吻180型男

飄腐爛味！她流「黑稠鼻涕」還牽絲…醫：長菇菇了

毛加恩蜜月第一天…開門收到高以翔禮物！

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

汪揪媽睡　聽到「你先睡」乖進房間

他送深海能量石！女兒3個月狂「流鼻血」險亡

更多

最夯影音

更多
謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！

謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！
謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面