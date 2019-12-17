貴州廣隆煤礦「瓦斯突出」14死　9月才被查出7項安全問題

▲廣隆煤礦事故救援現場。（圖／翻攝新華網）



記者蔡紹堅／綜合報導

貴州省黔西南州安龍縣「廣隆煤礦」17日凌晨1點30分發生瓦斯突出（gas outburst）事故，造成14人死亡，2人受困。陸媒也發現，廣隆煤礦近年來前科累累，2012年就因無照生產經營原煤被罰，今年又被查出7條安全隱患，貴州省煤監局還為此下達執法文書。

根據陸媒報導，廣隆煤礦事故發生時，共有23人在井下作業，7人安全升井，14人死亡，2人受困。事故發生後，貴州省多個單位趕到現場救援，共有100人、14輛救援車輛、1台指揮車到場，救援目前仍在進行中。

陸媒也發現，廣隆煤礦近幾年來前科累累，2012年3月就因無照生產經營原煤，被安龍縣市場監督管理局執法人員行政處罰，沒收違法所得。2015年6月因未按規定期限公示2014年度報告，被貴州省市場監督管理局列入經營異常名錄。

2017年至2018年間，因在勞動爭議、買賣糾紛合同等案件中未按指定時間履行給付義務，廣隆煤礦何苑聰、許萬平兩名股東共9次被安龍縣人民法院和戶縣人民法院採取限制消費措施。

安龍縣人民政府今年9月18日發布的消息也顯示，貴州省煤監局盤江分局曾到涉事煤礦進行節前安全巡查，查出廣隆煤礦隱患7條，針對煤礦隱患問題下達執法文書。