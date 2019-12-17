　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

芬蘭34歲最年輕總理克服貧窮　70歲老白男嗆她「當過女業務」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼芬蘭34歲全球最年輕總理馬琳（Sanna Marin）。（圖／路透）

▲芬蘭總理馬琳。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合外電報導

芬蘭年僅34歲的馬琳（Sanna Marin）8日當選全球最年輕總理，她在就讀大學與踏入政壇前曾擔任收銀員。愛沙尼亞70歲的內政部長赫爾姆（Mart Helme）則以此大作文章，攻擊馬琳過去的背景，「現在我們見到女業務如何成為總理。」發言引發譁然後，愛沙尼亞總統卡尤萊德（Kersti Kaljulaid）則致歉。

《英國廣播公司》（BBC）報導，赫爾姆在電台節目中表示，現在大家都見到女業務如何當上總理，「以及其他一些街頭活動人士、沒受教育的人也加入內閣。」馬琳曾談到她在貧困的家庭成長，展開大學生涯前做過業務助理，她是家中第一位完成高中學業並就讀大學的成員。

馬琳透過推特回應，她非常以芬蘭為傲，「在這邊，來自貧窮家庭的小孩能獲得教育，在他們的人生實踐許多事物。商店的收銀員也能成為總理。」赫爾姆事後則表示他的言論被誤解，不過還是選擇道歉；他原本的意思是，認知到有可能從較低的社會階層爬到高級的政壇。

▲▼愛沙尼亞內政部長赫爾姆（Mart Helme）。（圖／路透）

▲愛沙尼亞內政部長赫爾姆道歉。（圖／路透）

內政部長失言後，卡尤萊德在聲明中表示她已致電芬蘭總統倪尼斯托（Sauli Niinistö），請對方轉達她對於馬琳與芬蘭新政府的歉意，「我也向他坦承，對於這一切我是多麼尷尬。」

愛沙尼亞反對黨要求赫爾姆辭職，或是讓總理拉塔斯（Jüri Ratas）直接開除他。赫爾姆是極右派愛沙尼亞保守人民黨（Ekre）主席，他向來以爭議舉止聞名，和兒子宣誓就職時，還比出OK手勢，這被視為白人至上主義的象徵；該黨主張保護一個「本土的愛沙尼亞」，在大選獲得17.8％票數後，5月加入聯合政府。

►芬蘭史上最年輕總理誕生！「出生工人階級家族」34歲馬林出任

 
ET快訊
Keanna忍痛懷孕！謝和弦反心疼莉婭整型「躺2周很辛苦」：
重案追蹤／婚外情曝光！她勒斃正宮「淋油炸屍」…做成燒臘端桌賣
慣老闆拒付資遣費　員工開起重機「碾碎3000支iPhone」
驚悚毀容影片曝！「成交1100→800萬」怒砍女房仲　屋主2
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

法官辦公室沙發床戰女秘書　全裸片外流被其他高官分享看！

逼立遺囑又意圖殺夫　辛巴威副總統美嬌娘被捕候審

芬蘭34歲最年輕總理克服貧窮　70歲老白男嗆她「當過女業務」

丈夫「打完電話」離奇落軌遭輾斃　同天妻子帶5歲女兒在家身亡

暗示做到2020年後　94歲馬哈迪：只有我才能解決大馬問題

野火燒到家門前！澳洲12歲男孩帶狗狗「跳上貨車飆速逃命」

中俄提議解除對北韓制裁　美國：還不是時候

富豪帶名錶遭鎖定！歹徒整路緊隨...剛出飯店即被搶劫槍殺慘死

型男和大疊鈔票自拍炫富　2個月爽得256萬元竟然全是銀行偷的！

台韓鋼材涉「越南加工洗產地」避稅　 美終裁祭最高456％關稅

塗鴉後再返大樓贈保全雪茄致歉　謝和弦無厘頭嗆聲：當我塑膠？

楊丞琳驚見熟悉身影出現　直接倒地崩潰：你很Ｘ

高爸爸忍淚自彈自唱　「9分鐘影片」用高以翔喜歡的方式道別！

嫌麵爛難吃！部落客負評3連發 店家PO影片反駁：拍照拍太久

被熱情博美侵犯！柯基怒甩開　對方搖屁屁挑釁：一起來high啊

獨立式包廂睡覺、豪華電競設備　法國宅男體驗網咖喊：想搬進去

新北耶誕城／ 鄧紫棋連來2年壓軸登場！　《光年之外》、《句號》超穩LIVE根本吃CD

超違和！特勤吳彥祖護衛韓國瑜　眼神高冷...騎著木馬「上上下下」

聯訪中同框韓國瑜「特勤吳彥祖」　她邊指揮邊換拍照角度：快點！

怕女兒近視！爸嚴格控管看電視時間　她超機靈趴窗戶...吃零食配鄰居卡通

法官辦公室沙發床戰女秘書　全裸片外流被其他高官分享看！

逼立遺囑又意圖殺夫　辛巴威副總統美嬌娘被捕候審

芬蘭34歲最年輕總理克服貧窮　70歲老白男嗆她「當過女業務」

丈夫「打完電話」離奇落軌遭輾斃　同天妻子帶5歲女兒在家身亡

暗示做到2020年後　94歲馬哈迪：只有我才能解決大馬問題

野火燒到家門前！澳洲12歲男孩帶狗狗「跳上貨車飆速逃命」

中俄提議解除對北韓制裁　美國：還不是時候

富豪帶名錶遭鎖定！歹徒整路緊隨...剛出飯店即被搶劫槍殺慘死

型男和大疊鈔票自拍炫富　2個月爽得256萬元竟然全是銀行偷的！

台韓鋼材涉「越南加工洗產地」避稅　 美終裁祭最高456％關稅

張竣凱體驗多明尼加棒球　飲食控制與配槍護衛印象深刻

培養大聯盟之星的起點　U23國手張竣凱赴多明尼加取經

古拉控3罪狀！被逼站5樓樓頂「0安全措施」　游否希認錯： 拆散後什麼都可以攻擊

人夫和小三每周愛愛　正宮驚見「戶口名簿多個女兒」揪內幕

10年來「最夯App」榜單出爐　臉書家族囊括前4名

台商盼延長春節加班機時間　林佳龍：目前都正常進行

暴龍戰騎士133分創本季新高　對決勝率不到50%球隊14勝僅次龍頭

林庭謙連2週NCAA東北聯盟最佳新秀　已成球隊輪換主力

影／蔡英文照顧年長者！長照2.0再升級　7大政績一次看

青峰為什麼唱自己的歌會被告？貓奴律師帶你了解著作權 歌手PiA的創作之路｜行動法庭 第44集

國際熱門新聞

單身女腹痛送醫　嬰兒滑出才知懷孕

被迫失業　員工碾碎3000支iPhone

納粹金髮屠夫墳墓　遭神秘人挖開

56歲女學霸遇真命天子　甜蜜完婚

波音宣布：全面停止製造737 Max

台灣解鎖荷蘭「青年度假打工簽證」

20歲男打遊戲口渴　誤喝清潔劑慘死

越南雪乳妹手機被偷　拒付贖金「竟被流出含蕉片」

研究顯示女性更愛「微胖爸爸身材」

「一群耶誕老人」爆打制伏　火車刺人男遭壓頭滿臉血

加密貨幣創辦人「身帶40億蜜月猝死」投資者要求開棺見屍

女友沒說愛　泰男直播舉槍射爆頭

熱浪來襲前夕　澳洲野火意外擴散

印度公民法抗爭蔓延　至少6人死

更多熱門

相關新聞

芬蘭最年輕總理出爐：曬彩虹照挺同志母

芬蘭最年輕總理出爐：曬彩虹照挺同志母

芬蘭即將迎來年輕美女總理，領導政府的社會民主黨在8日選出新的黨主席，由34歲的交通部長馬琳（Sanna Marin）以32比29票擊敗對手林特曼（Antti Lindtman）獲得提名，不僅成為芬蘭第3位女性領導者，更成為芬蘭史上最年輕總理。

芬蘭34歲馬林成史上最年輕總理

芬蘭34歲馬林成史上最年輕總理

UNIQLO x Marimekko限量聯名登場

UNIQLO x Marimekko限量聯名登場

「禁跪趴咬1根」台妹遊芬蘭看傻！

「禁跪趴咬1根」台妹遊芬蘭看傻！

尤美女／數位身分證資安無虞嗎

尤美女／數位身分證資安無虞嗎

關鍵字：

芬蘭愛沙尼亞

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

手機被撿到警局！女大生認領結局超展開

他送深海能量石！女兒3個月狂「流鼻血」險亡

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

游否希首回應古拉：我當時才領2萬

謝和弦小三「無P原裝真面目」被挖出！

透天厝霸氣加蓋車庫　被市府整排拆了

12歲童家中房門反鎖亡！入殮時滿背瘀青

12/30前輸入優惠碼　6塊麥克雞塊買一送一

醫院搞錯血型…34歲二胎媽產後16F跳下

被瑪莎拉蒂撞上！機車男放他走　網愣：慘了

涉掏空遠航22億　張綱維藏錢處曝光

七星災變49名礦工罹難　誤送52具棺材竟補滿變死52人

濁水溪捕獲大白蛇　韓粉：雲林出總統

準爆了！和12星座「吵架怎麼和好」天蠍你惹不起

愛犬骨灰燒成琉璃　出現黑白狗臉

更多

最夯影音

更多
塗鴉後再返大樓贈保全雪茄致歉　謝和弦無厘頭嗆聲：當我塑膠？

塗鴉後再返大樓贈保全雪茄致歉　謝和弦無厘頭嗆聲：當我塑膠？
楊丞琳驚見熟悉身影出現　直接倒地崩潰：你很Ｘ

楊丞琳驚見熟悉身影出現　直接倒地崩潰：你很Ｘ

高爸爸忍淚自彈自唱　「9分鐘影片」用高以翔喜歡的方式道別！

高爸爸忍淚自彈自唱　「9分鐘影片」用高以翔喜歡的方式道別！

嫌麵爛難吃！部落客負評3連發 店家PO影片反駁：拍照拍太久

嫌麵爛難吃！部落客負評3連發 店家PO影片反駁：拍照拍太久

被熱情博美侵犯！柯基怒甩開　對方搖屁屁挑釁：一起來high啊

被熱情博美侵犯！柯基怒甩開　對方搖屁屁挑釁：一起來high啊

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面