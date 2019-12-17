芬蘭34歲最年輕總理克服貧窮　70歲老白男嗆她「當過女業務」

▲芬蘭總理馬琳。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合外電報導

芬蘭年僅34歲的馬琳（Sanna Marin）8日當選全球最年輕總理，她在就讀大學與踏入政壇前曾擔任收銀員。愛沙尼亞70歲的內政部長赫爾姆（Mart Helme）則以此大作文章，攻擊馬琳過去的背景，「現在我們見到女業務如何成為總理。」發言引發譁然後，愛沙尼亞總統卡尤萊德（Kersti Kaljulaid）則致歉。

《英國廣播公司》（BBC）報導，赫爾姆在電台節目中表示，現在大家都見到女業務如何當上總理，「以及其他一些街頭活動人士、沒受教育的人也加入內閣。」馬琳曾談到她在貧困的家庭成長，展開大學生涯前做過業務助理，她是家中第一位完成高中學業並就讀大學的成員。

馬琳透過推特回應，她非常以芬蘭為傲，「在這邊，來自貧窮家庭的小孩能獲得教育，在他們的人生實踐許多事物。商店的收銀員也能成為總理。」赫爾姆事後則表示他的言論被誤解，不過還是選擇道歉；他原本的意思是，認知到有可能從較低的社會階層爬到高級的政壇。

▲愛沙尼亞內政部長赫爾姆道歉。（圖／路透）



內政部長失言後，卡尤萊德在聲明中表示她已致電芬蘭總統倪尼斯托（Sauli Niinistö），請對方轉達她對於馬琳與芬蘭新政府的歉意，「我也向他坦承，對於這一切我是多麼尷尬。」

愛沙尼亞反對黨要求赫爾姆辭職，或是讓總理拉塔斯（Jüri Ratas）直接開除他。赫爾姆是極右派愛沙尼亞保守人民黨（Ekre）主席，他向來以爭議舉止聞名，和兒子宣誓就職時，還比出OK手勢，這被視為白人至上主義的象徵；該黨主張保護一個「本土的愛沙尼亞」，在大選獲得17.8％票數後，5月加入聯合政府。

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