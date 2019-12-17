我在東森大學15年的日子　東森購物經營管理部副總經理徐永亮

2004年2月，在東森集團擴大招募人才時期，我由當時已在集團工作的學弟林永宗推薦加入東森得易購。有幸見證東森購物當年度營收達280億，隔年更躍升為350億輝煌紀錄的年代，那也是集團最光輝榮耀的時刻。

初入東森得易購，在孫志華副總帶領的營運企劃部擔任經營企劃處副理，協助部門工作規劃與業務執行。營運企劃部隸屬總經理室，為公司重要幕僚單位，也是公司核心部門之一，專責為公司發展決策與行銷策略彙整資訊，提供方向。當年營運企劃部同仁所做的企劃案和分析報告，廣為各事業部門爭相引用，也成為公司人才儲備的培訓單位，被評為「公司策略發展與業務推動之最佳助攻手」。

從幕僚到業務 見證東森動盪轉型

趕上公司這波急速成長期，我負責「東森生活家」複合通路的推行，在集團「卓越團隊」研習營提出諸多藍海策略榮獲第一名。另外也協助推動公司各項重要業務，包含「業務檢討專案」、「員工提案競賽」、「高階主管研討會」與「廠商座談會與聯誼會」，以強化公司保有持續的競爭優勢。





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2007年集團遭逢困境，力求轉型，我也被指派參與要務，完成公司「新股東Due Diligence 作業」、「預算規劃修正作業」與「NCC頻道申請作業」等各項新事業與投資評估作業。2008年轉任總公司東森國際，前期協助大陸營運計畫、廠商招商規劃及業務執行；中期進行相關購倂分割投資方案之對策效益評估；後期主責規劃森森百貨電視購物開台作業。

在集團這段動盪時期，我也由幕僚走向業務角色，致力開發廠商與商品於零售通路銷售，包含中天四物鐵、易珈纖Q、三合興藍藻酵素與謙正百年茶等知名品牌。之後，也協助大陸廠商進行商品開發。而在森森百貨電視購物籌備期間，除了負責公司開台營運計畫與預算編製，並協助物流倉的規畫評估與建置運營。開台當日，更銜命駐守物流倉庫，以確保廠商商品及時進倉，並準時配達客戶的重任。

2010年森森百貨正式成立。因業務需求轉調森森百貨，擔綱經營管理部經理，負責公司整體營運分析、專案規劃與商品排播業務，在為期兩年多的市場爭奪戰中打下基礎。2013年取回東森購物後，被擢升為協理，提出購物金之財務評估與處理建議案，成功降低公司營運負債。2015年公司變革期間，受命建置戰情室提供每周戰情檢討，並負責公司整合業務。





從「駐韓代表」到「球隊經理人」 驅動東森再創高峰

2016年7月公司啟動海外發展業務，我負責與韓國購物台進行溝通。一年裡，我司和韓國現代購物就進行了 11 次的互訪，包含了商品、節目、資訊與經營技術交流，奠定雙方全面性戰略夥伴的合作關係。2017年8月簽定MOU，雙方投資邁向更緊密的合作佈局。2018又與韓國前四大電視購物台(現代、樂天、 GS、CJ) 建立友好關係，並持續透過商品採購與節目錄製，帶動雙邊持續性的合作，我也因此被賦予東森「駐韓代表」的頭銜。

2018年參加集團360評鑑，發現我的強項在「拓展策略性夥伴網絡」，有待加強的則是「追求成果」。這與我剛進東森時，測量的結果明顯不同。當年初入集團，僅是一個內部作業的企劃分析人員，偏向於幕僚與作業能力；歷經15年東森的訓練與洗禮，對於集團內部的資源整合，對外發展的業務能力，以及策略判斷、溝通能力都有顯著提升。在總裁與長官們的肯定下，再次拔擢為副總經理，承擔更重要的職責與挑戰。我也深切自我期許，未來更要兢兢業業，全力以赴。





我把自己定位為技術導向、專業導向、人際導向、溝通導向的全方位經理人員。無論在團隊經營管理上，同仁的互動溝通上，都要建構良好的管道與機制，由此化不可能為可能，帶動團隊目標的達成。曾經有同仁以「球隊經理人」來形容我，可以說這完全是在東森歷練養成出來的。

在總裁的大戰略下和大目標下，公司未來將擴大線上線下的整合發展，包含OB與EC的業務擴展，草莓網的國際市場，自然美、寵物雲和東森房屋的線下展店與銷售整合。我將以東森大學15年的經驗，串連集團資源與科技，整合整個營運管理數據系統，創造最能掌握客戶數據的平台，協助公司再創營收新紀元，再次登上東森集團最光輝榮耀的高峰。