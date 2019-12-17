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一個我稱之為「家」的所在　東森購物媒體影音事業部副總George Bayer

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▲▼東森登峰雲東森購物2(圖／ETtoday)

我大學就讀美術相關科系，擁有影視碩士學，,也曾獲得相關獎項，如JVC影音獎、伊薩卡影展與特藝影視獎等。也因此，過去20多年來，我在多個國家擔任創意、設計與製作等領域的高階主管，與公司內部及外部的行銷人員共同合作，將創意付諸實踐，進而為企業創造收益。而加入東森，成為東森大家庭的一員，則是第一次讓我有回家的感覺。

我曾在2014年11月進入東森購物，當時只待了一年。之後應聘前往莫斯科的電視購物台任職，其間在Shop and Show台，擔任電視通路銷售與廣播頻道營運的主管；在Shop 24電視購物台，則擔任電視業務的營運長與執行創意總監。

我們所挑戰的不只是目標　而是一種視野

這次再回東森購物，擔任媒體影音事業部的副總，負責電視購物的營運、銷售團隊、創意呈現與新媒體平台，我深感責任重大。其中督導、培訓各團隊的成員，確保節目部與工程部營運計畫與策略目標的達成，則是我每天面對的挑戰。

▲▼東森登峰雲東森購物2(圖／ETtoday)

請繼續往下閱讀...

東森購物企業文化的優勢在於，總是運用各種新目標、新挑戰與新專案，不斷激勵員工。我真的非常榮幸、也很欣慰,能與部門底下這麼多優秀的人才共事，大家誠誠懇懇、兢兢業業的工作態度，每天都給我新的啟發。我在全球不同國家、不同文化環境工作過，東森購物與東森集團是少數擁有國際視野的企業，東森時時刻刻掌握全球脈動，明瞭如何結合國際趨勢，發揮自身優勢。

我們所致力的不只是服務　而是一種忠誠度

不僅台灣，現在世界各地的零售業都面臨嚴峻挑戰，消費者的行為和購物方式也在急速改變，東森購物持續致力於尋找嶄新、創新的方式，來服務與體貼消費者。這也就是為什麼面對五花八門的購物平台，東森購物始終致力於提升消費者的忠誠度，希望大家要買東西時，第一時間想到的就是「東森購物．購好．購幸福」。

▲▼東森登峰雲東森購物2(圖／ETtoday)

對東森購物、乃至東森集團來說，現在正是令人期待與振奮的時刻。在總裁的帶領下，東森集團大刀闊斧展開全方位、多角化的布局。雖然行業別各不相同，但透過平台整合、策略結盟，相互輝映、也相得益彰。ETtoday已成為業界龍頭，《聲林之王》剛榮獲金鐘獎最佳綜藝節目的殊榮；自然美研發一流商品，朝世界級的美妝品牌大步向前，在國際市場潛力無窮！我曾與香奈兒、絲芙蘭等國際品牌合作，我一眼就看得出來一個商品的好壞。正因為如此，我自己也在用自然美的保養品，因為效果真的很棒！我很高興能透過東森購物，認識自然美。

▲▼東森登峰雲東森購物2(圖／ETtoday)

我們所提供的不只是商品　而是一份承諾

展望未來，東森電視購物要積極開發新平台，以吸引不同年齡層的客群。在製作每一檔節目、販售每一款商品的同時，我們都視消費者體驗與客戶服務為圭臬。東森電視購物要提供的是歡樂的消費體驗，當觀眾在家收到商品時，箱子裡面裝的不僅僅是商品，而是我們給予消費者的承諾：超值優質的商品以及絕佳的購物體驗。

東森購物即將邁向下一個二十年，我作為東森購物、東森集團的一員，將竭盡所能協助公司成為台灣、亞洲、乃至全球的領頭羊。我很榮幸可以再次加入東森這個大家庭，與這麼多傑出人才一起打拼，也很高興能再次回到台灣，一個我稱之為「家」的地方。

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感謝公司在職務上給我的調動與磨練，讓我學習到工程以外的寶貴經驗，以及在電視購物上的完整歷練。當前電視購物所要面臨的挑戰還很多，如何做出更精準的商品銷售、更好看的節目、更高標的業績，還有賴大家攜手努力。相信未來在王總裁的帶領下，透過關企的資源整合、線上線下的虛實整合，定能創造東森購物更大的新藍海。

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