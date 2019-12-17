我的人生，因東森而精彩　東森購物執行董事宋湘嵐





在東森27年，我在超過十家的東森子公司任職過。前後擔任過企劃、行銷、節目製作、編輯、公關、廣告業務、商品銷售、國際拓展、會員經營及組織管理等工作，並歷經衛星電視、有線電視系統、虛擬通路及品牌商品等不同產業快速演變的過程。這些工作經歷，是二十多年前剛踏入東森，年輕又懵懂的我，想也不曾想過的豐富與精采。

東森集團總隨著市場變化快速因應，並調整經營方向。身為資深員工，在這個多元而開放的學習環境裡，不但開闊了視野，也不斷地挑戰自我、創新精進。雖然面臨各式的挑戰，執行全新的工作，造成不少的壓力，但這就是東森的活力和生命力；也因此我們才有機會超越自我，並從中獲得了引領趨勢、帶動產業蓬勃發展的成就感。我能夠在這個大家庭裡，被培養成長，何其有幸。





有滋有味的東森歲月



王總裁常說，「我的合作夥伴一定都能賺到錢，我的員工跟著公司努力，也必須過上有車有房的日子。」這點可見王總裁的創業初心，就是分享、互利。企業賺了錢，必須讓員工過更幸福的生活，讓會員有更滿意的消費經驗，讓供應商得到一個更忠實而長久的合作夥伴。也就是這種以人為本的理念，促使我們喜歡人、照顧人、培養人、也驅動人，也使得每一個東森人，認同這是一個大家庭，彼此 雖有差異，卻可以互補合作完成使命，讓東森集團得以成長茁壯、蓬勃發展、生生不息。如此,你可以想像資深如我，27年的東森歲月，必然是過得有滋有味。

許多朋友問我：在一家公司工作這麼久，妳沒有迷惘？沒有倦怠感？說實在，真的沒有。因為工作節奏太快，所要承擔的任務太多元，整天必須忙著學習、忙著接觸更多人、忙著合作、忙著享受成果，又忙著再承接下一個任務。特別是看到做為一個龐大集團的領航者，王總裁的親力親為、執著和努力，總讓我們感動在心而起身效尤。就像王總裁做了很多一開始不被看好的決策，但最後總會事實證明，有願景的企業家是值得追隨的。因為，我們看到從第四台的紊亂，可以轉化升級成市值近千億的多系統聯合經營的有線電視產業；我們看到傳統的電視媒體，可以轉型變身為隨時隨地都可以看你愛看的視頻平台；我們也看到過去賣膏藥似的購物頻道，可以創新轉換為台灣媒體零售整合新商模的一 場產業革命。有願景，生命怎會失去動力！





見證東森登峰之路



未來，更多的科技應用，也將為東森帶來更多的產業變革。虛擬與實體的整合，促使會員生態系統持續擴大，集團的工作夥伴也將呈現更多元的面貌。我相信東森的攀峰之路仍在前進，更開闊的集團版圖會一直展開，這一切是多麼令人期待！

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我的人生，因為有東森而精采，因為跟隨王總裁而顯得不凡。東森的登峰之路，我是一個見證者，希望你也可以加入我們！