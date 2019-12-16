「大林蒲吳彥祖」完婚！分局長送開箱大禮　新人看「紀錄片」羞紅臉

記者吳奕靖／高雄報導

2020總統大選國民黨候選人韓國瑜的隨扈，被稱為「特勤吳彥祖」，其實高雄市警界也有一名吳彥祖，不過是被稱為「大林蒲吳彥祖」，他就是小港分局大林派出所長吳定諺，近期娶新娘，小港分局長陳世煌在婚禮送上「開箱大禮」，就是吳定諺擔任所長的一天紀錄片；不過，為了這個驚喜，陳世煌當初找來吳定諺說是分局的治安宣導影片，希望他能夠配合，未料在婚宴上播出，讓新郎羞紅了臉，直呼還有這一招。

▲大林派出所長吳定彥近期結婚，分局長陳世煌在婚宴上開箱「所長的一天」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲大林派出所長吳定彥近期結婚，分局長陳世煌在婚宴上開箱「所長的一天」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲大林派出所長吳定彥近期結婚，分局長陳世煌在婚宴上開箱《所長的一天》 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

小港分局分局長陳世煌應邀上台致詞並向在座嘉賓分享，別看吳所長年紀輕輕，表現優異，擔服所長期間勛績斐然，亦獲得全體派出所同仁愛戴，也在現場捎來客製化紀錄短片《所長的一天》，讓在場親友及嘉賓一睹新郎倌著警察制服、認真執勤之帥氣風采，也表達出基層派出所所長披星戴月工作所不為人知的辛勞。

紀錄片中可見，所長自早便要帶班巡邏守望、巡簽轄區金融機構及轄區治安熱點、批閱公文、派出所內部管理，還得參加分局週報等多項會議，深夜時分更需繃緊神經，帶領同仁執行擴大臨檢等攻勢勤務，繁忙程度堪比超人。同事們亦在紀錄短片「所長的一天」中捎來給所長誠摯的祝福語。

▲大林派出所長吳定彥拍攝「所長的一天」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳世煌當初為了準備這個驚喜，可是費盡了心思，還找來吳定諺「溝通」，希望他能夠代表分局拍攝《所長的一天》，成為分局治安宣導的男主角，第一時間吳定諺還不是很願意，不過陳當時「虧」他說：「你難道以為我不知道你被稱為大林蒲吳彥祖嗎？」當場讓吳定諺不知道該怎麼回話，只好配合演出。

吳定諺是大林蒲子弟，在這裡長大的他，畢業於警察大學行政系第79期，27歲的他回到故鄉擔任大林派出所長一職，這2年半以來，屢屢帶領同仁破獲刑案，包括親自調閱監視器破獲竊案、帶隊攻堅查獲改造手槍及子彈等事蹟。

▲大林派出所長吳定彥拍攝「所長的一天」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

