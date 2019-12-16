年終保單「健檢3步驟」方法曝光！定期調整醫療險合約　提高保額彌補保障缺口

▲壽險業者認為，民眾年終期間應全面檢視自己的保障結構。（圖／pakutaso）

記者楊絡懸／台北報導

年終將近，壽險業者提醒民眾，除了居家大掃除「斷、捨、離」之外，也要執行保障的年度檢視，全面檢視自己的保障結構，是否符合現在或未來的風險移轉需求，把錢花在刀口上，發揮最大的保障效用。

全球人壽建議「年終保單健檢3撇步」。第一步，首先盤點自己目前的個人或團險保障額度是否滿足風險移轉需求，再依自己的預算去強化或調整保障額度。

如果預算充裕，可以目前的保單為基礎，增加所需保障額度；若預算有限，則以自身首要需分散的風險為保障重點，並以一年期定期附約優先調整。

全球人壽提醒，部分民眾投保時可能因預算有限，因此投保當時選擇「以保費較低的一年期定期附約」來填補保障缺口，但隨著年紀增長，一年期定期附約保費也隨之增加，甚至退休後，還要負擔高額保費則相當吃力。

▲到底該如何了解保單情形，是多數民眾的煩惱。（圖／pakutaso）

隨著健保政策逐年改變，全球人壽表示，在預算有限的階段，可先以一年期醫療險附約來補足醫療風險的缺口，而隨著收入增加時，就建議加入終身醫療的保障，並適度地調整一年期醫療險保障的額度。

尤其平均壽命不斷地延長，投保終身醫療時可以選擇75歲後保障額度自動提高的終身醫療險，除了可以填補一年期醫療險保障中止後的醫療缺口外，還可以保障高齡優質醫療之需求。

第二步，檢視保障範圍。保險最主要功能在於分散人生風險，民眾不僅要定期檢視自身的保障需求外，保障規劃也應納入社會環境及制度改變的因素。

全球人壽表示，依衛福部統計，2019年每3分鐘就有1人申領重大傷病證明，領證人數更逐年攀升，且根據身心障礙年齡分布，65歲以下比重超過50%，提醒民眾在檢視保單的同時，建議將重大傷病及長期照顧的保障納入檢視。

▲每年都要檢視自己的保障狀況。（圖／pakutaso）

最後一步，檢視投保資料是否正確。全球人壽表示，保險健檢除了投保內容的檢視外，也應檢視更新相關投保資料，例如通訊資料、職業類別、受益人等等，以免日後之相關權益受到影響，另也可以依個人的財務管理需要，檢視調整繳費方式。

全球人壽提醒，保險不是買了就好，還需要每年檢視並做適當的調整，如此在面對風險發生時，才能真正發揮保障效果，給予最實質的幫助，讓自己及家人多一份安心、真正放心。

▲全球人壽年終保單「健檢3撇步」。（圖／記者楊絡懸製表）