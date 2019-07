「中國第一網紅」登上《時代》名人榜　年收14億碾壓范冰冰！　

▲張大奕的網路商店收入創紀錄,甚至超越女星范冰冰,掀起熱議。(圖/翻攝自微博)

記者蔡儀潔/綜合報導

女模張大奕坐擁超過1100萬粉絲,被封為「中國第一網紅」,她近日更是進入《時代雜誌》最有影響力的25名網路紅人(The 25 Most Influential People on the Internet)。名氣超高的張大奕吸金功力更是強強滾,她2015年電商年收入達4600萬美元(約新台幣14億),完勝當時一線女星范冰冰賺的2100萬美元。

▼ 張大奕入選《時代雜誌》最具影響力的25位網路名人榜。(圖/翻攝自TIME)

張大奕憑藉甜美的長相和外向樂觀的性格走紅,隨後開設了自己的淘寶服飾店「吾歡喜的衣櫥」,現在已經有超過1100萬粉絲。隨著2015年大陸網紅經濟的興起,張大奕的網店也跟著賺滿滿,《富比世雜誌》曾指出,當時張大奕電商年收入約4600萬美元,完勝一線女星范冰冰。

▲張大奕穿上自家售賣的衣服。(圖/翻攝自微博)

2016年6月20日是淘寶直播第100天,張大奕以「紅人店主」的身份,為自己的店鋪上新代言,觀看人數逾41萬,點讚數超過100萬。直播結束後的2小時,店鋪成交額近2000萬人民幣,刷新了通過淘寶直播間引導的銷售記錄。

張大奕曾表示,網紅的親民感也是網紅經濟在大陸如此成功的一大原因,因為網紅不像其他明星那樣高高在上、遙不可及,所以消費者會感到很親切。

▼張大奕母公司「如涵控股」4月在美國那斯達克上市,但首日就收跌37%。(圖/翻攝自微博)