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搭「豪經艙」1歲嬰哭鬧　乘客控：被空姐趕到經濟艙尾！我躲在廁所安撫

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搭「豪經艙」1歲嬰哭鬧　乘客控：被空姐趕到經濟艙尾，我躲在廁所安撫。（圖／東森新聞）

▲翁先生認為，「假設我是一個噪音源，可能會影響到商務艙，所以就把我這個噪音源移到經濟艙去，那對經濟艙是非常不公平。」（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

一名翁先生搭國籍航空的「豪華經濟艙」，他安撫哭鬧的1歲小孩時，為避免吵到其他旅客，因此到商務艙和豪經艙中間。他指控，沒想到被空服員驅趕，請他到經濟艙尾端安撫寶寶，以免吵到商務艙客人，讓他無法接受，難道經濟艙的旅客就該被吵嗎？對此，航空公司致歉表示，空服員是建議能走動方式安撫幼兒，並沒有驅趕，當下也在機上跟旅客致歉，會加強空服員的溝通技巧。

《東森新聞》報導，翁先生10月23日帶小孩從美國加州飛回台灣，剛上飛機也正值半夜，沒想到小朋友開始哭鬧。他表示，空服員說「你在這邊會吵到我們商務艙客人，要請你到機尾經濟艙那邊的空間」，他只好摸摸鼻子，把小朋友抱到後面去。

請繼續往下閱讀...

翁先生指出，他買的是「豪華經濟艙」，一開始到豪經艙跟商務艙中間安撫小孩，避免吵到其他旅客，但被空服員要求往經濟艙尾端走。他認為，經過經濟艙走道更是會吵到人，「我怕吵到人家，最後我就把小朋友抱著，躲在機尾經濟艙的廁所裡面去安撫。」

搭「豪經艙」1歲嬰哭鬧　乘客控：被空姐趕到經濟艙尾，我躲在廁所安撫。（圖／東森新聞）

▲▼翁先生指控，被空服員驅趕到經濟艙尾端安撫寶寶，避免吵到其他商務艙的客人。（圖／東森新聞）

搭「豪經艙」1歲嬰哭鬧　乘客控：被空姐趕到經濟艙尾，我躲在廁所安撫。（圖／東森新聞）

翁先生說，客訴後等了兩周就只有一封「罐頭信件」，陸陸續續打了客服，對方也只有說他們會再調查。他出示航空公司的信，上頭寫著「向您鄭重道歉，本部已慎重告誡組員，務必加強服務態度與溝通技巧，避免帶給旅客怠慢的不佳感受。組員已深刻反省，日後一定會注意服務細節，不會再發生相同疏失。對於當日航程中帶給您的不便，感到萬分自責和抱歉，本部亦予輔導糾正，期待能帶給您更高品質的服務。」

翁先生認為，雖艙等有差，但不應該有差別的待遇，「假設我是一個噪音源，可能會影響到商務艙，所以就把我這個噪音源移到經濟艙去，那對經濟艙是非常不公平，所以我覺得非常不好意思。」

對此，國籍航空則回應，該班空服員婉言建議旅客，能走動方式安撫幼兒，並沒有驅趕，當下空服員也在機上跟旅客致歉。不過，其實飛機上遇到這種狀況，空服員很難有固定SOP，只能看狀況給玩具，或有餘力再協助家長泡奶粉等，甚至建議家長走動式安撫小孩，要怎麼做沒有一定程序，妥善處理多少得靠經驗判斷。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼翁先生投訴國籍航空。（圖／資料畫面／圖中人物和新聞無關）

搭「豪經艙」1歲嬰哭鬧　乘客控：被空姐趕到經濟艙尾，我躲在廁所安撫。（圖／東森新聞）

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