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色差腳底露出！旁邊乘客「忘情狂摳」死皮彈射　網怒喊：關3年啦

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記者黃心瑀／綜合報導

搭飛機最怕遇到哪種人？近日有網友分享在飛機上遇到的恐怖事，從他分享的影片中可以看到，旁邊坐著的乘客把腳翹起，露出顏色有點深的腳底板，而左手的小指在腳後跟的地方忘情的摳挖，模樣十分令人作噁。

Instagram帳號「passengershaming」日前分享一個影片，一名戴帽男子正坐在飛機座椅上，他的右手拿著似乎是報紙的東西，正在努力的閱讀，而他的右腳則是翹起頂在前方的椅背上，並露出他那不大乾淨、顏色不均的腳底板。

如果說只是將腳底裸露出來還沒有甚麼問題，但這名男子竟然伸出左手的小指，開始忘情地摳挖腳後跟上的死皮，影片當中依稀還可以看到被摳下的腳皮飛出，讓人不禁感到作噁。

影片貼文寫道，「快樂的#FlyingFeetFriday，耶！！！各式各樣不可能的事都會發生…。」許多網友看到影片之後紛紛表示，「這行為應該要被處3年徒刑吧！」、「請在所有客機上，將這種人列為飛行黑名單！」更有人崩潰地說，「親愛的上帝啊！請帶來一場瘟疫，來消滅這樣做的人類。」根據《太陽報》報導，目前仍不清楚這個影片是在哪架飛機上所拍攝的，也不知道航班的目的地。

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