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打造一支海陸兩棲快速行動的全方位部隊　東森購物工程製播部副總連昱林

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▲▼東森登峰雲東森購物2(圖／ETtoday)

18年前進入集團時，只有一個電視購物頻道，接著就好像突然搭上高速列車不斷地向前快速奔馳。增加攝影棚、擴充頻道，二台、三台、四台、五台、熱銷台⋯⋯一直開不停。內湖、中和作業區塊也一再地擴充，還開啟了向大陸輸出電視購物KNOW HOW、投資合作的西進時代。對一個之前在外部企業步調相對緩慢的我而言，著實開了眼界，也隨著集團多角化的成長，學習到許多過去沒有機會接觸的知識與能力。

越挫越勇見證東森寫下傳奇

雖然這當中集團也曾經歷波折風浪，但都能越挫越勇，跌倒再爬起來，奮力向前。2007年東森購物易主，2009年底跟著總裁再次從無到有，從零起步。在什麼設備都沒有的情況下，以另一個品牌「森森」在三個月內開台，完成不可能的任務。更在2013年，再次重回台灣最大電視購物品牌的寶座。見證總裁以超乎常人的韌性和毅力，帶領集團寫下傳奇的一頁，也證明集團幹部對總裁的信心和向心力。

目前我擔綱負責東森購物的製播工程和集團製播中心的重任。一路走來，在集團最有成就感的事，莫過於在森森開台時，以三個月時間完成影棚和頻道設備的建置，同時並完成無帶化流程和HD高畫質影音系統的運作，讓森森購物頻道得以順利播出。在一個大家對於HD高畫質和無帶化還不清楚的年代，總裁和長官的支持，是成功達標的重要關鍵。而現在覺得最有成就感的是，在東購相對完整的影音製播工程基礎上，整合資源發揮綜效，協助集團其他新事業體發展影音內容製作。這是一個鼓勵創新、相互扶持、共創未來的集團，而「快速行動、打破常規」，更是這個集團一直以來堅持的企業文化和行事風格。

▲▼東森登峰雲東森購物2(圖／ETtoday)

請繼續往下閱讀...

持續創新挑戰影音製播新紀元

這是一個無限賽局的時代，競爭永遠沒有劃下句點的一天。隨著越來越多的公司加入東森這個大家庭，影音製播工作也越來越多元。除了提升自我能力，協助電視購物節目越做越精緻而有創意外；另一個目標是，將影音製播的能力和廣度再加以擴展升級，以滿足集團多元發展下內容製作的創新需求。這將有賴工程製播團隊理論與實務的同步提升，多看、多聽、多找專家觀摩學習之餘，經驗的累積與實務的磨練也要齊頭並進，做不出來說再多也沒用。未來將持續精進國內外各式影音工程製播作業，將團隊打造成水陸兩棲經驗豐富的全方位部隊。

持續引進人才和培養幹部是未來另一個重要的方向。未來的輪廓已經浮現，那是高速低延遲5G、人工智能AI、擴增實境AR、UHD超高畫質、網路電競轉播蓬勃發展與融合媒體的時代，都需要更多類型的製播工程人才的加入，以滿足新時代、新內容的製播需求，來完成每一次各公司交付的影音製播任務，一舉協助集團在新時代再登高峰！

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感謝公司在職務上給我的調動與磨練，讓我學習到工程以外的寶貴經驗，以及在電視購物上的完整歷練。當前電視購物所要面臨的挑戰還很多，如何做出更精準的商品銷售、更好看的節目、更高標的業績，還有賴大家攜手努力。相信未來在王總裁的帶領下，透過關企的資源整合、線上線下的虛實整合，定能創造東森購物更大的新藍海。

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東森登峰雲東森登峰雲東森購物連昱林

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