帶12歲女友私奔！15歲男孩霸氣「我可以養活」：她在家滑手機就好

▲15歲男孩與12歲女孩私奔 。（圖／翻攝自新京報）

記者劉亭／綜合報導

大陸一名15歲男孩與12歲女孩「私奔」，在火車上被警察發現，男孩還霸氣表示「我可以養她」，女孩不用工作，只要在家滑滑手機就好。目前警察已經聯繫上女方父母，將她送回家。

根據「新京報」，吉林鐵路公安12日發佈一段影片，鐵路乘警在重慶至吉林K1574列車上發現一男一女兩孩子獨自出行，沒有大人陪同，一問之下兩人正在「私奔」。據了解，兩人是打遊戲認識的，已經「網戀」了幾個月。

家住四川達州的12歲女孩小張，近來因為和父母起矛盾，想要離家出走，把事情告訴了住在山西太原的15歲男朋友小雷。小雷隨即隻身前往達州去接小張，兩人又一起坐上了返回太原的列車。

小雷在影片中更表示，女孩因為爸爸媽媽之間有點矛盾，因此不想待在家哩，想要過來找他，等到上班後再回去找父母，「我們兩個都想了一下，我上班的話，我就有能力（掙錢），剛開始的幾個月可能會比較辛苦，慢慢的話，情況就會好點。」

男孩接著還表示，自己現在一個月可以賺1800多元人民幣（約8100元新台幣），準備在外面租一個家，每天出去上班賺錢養女朋友，「她自己在家裡玩玩手機什麼的，如果實在不行的話就帶她去外地，照樣可以養她」。

吉林鐵路民警尋找了心理輔導專業的乘客和兩個孩子談心，當列車停靠山西交城站時乘警將兩人轉交到車站派出所，目前兩人分別被送回達州和太原。達州民警聯繫到女孩的父母，已將女孩平安交到他們手裡。