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遠航停飛當兒戲！前交長籲：要有最壞打算「為廢照做準備」

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交通部歡送交通部長陳建宇、政務次長曾大仁。（圖／記者賴文萱攝）

▲前交通部長陳建宇。（圖／記者賴文萱攝）

記者李宜秦／台北報導

遠東航空12日爆發停飛烏龍，交通部民航局明（16）日將審查其陳述意見書，決議是否開罰與廢照。前交通部長陳建宇表示，以遠航隨意停飛的「兒戲態度」，交通部應有最壞打算，需有全面廢照的積極準備，包括失業員工、航線安排、交易糾紛等，都需要一一解決。

遠航12日宣布全面暫停營業，董事長張綱維13日出面澄清是「烏龍一場」，強調遠航沒有要停業，呼籲民航局再給一次機會。民航局已對其開罰300萬並申請廢照，遠航也已繳交陳述意見書，民航局明日就會審查。

請繼續往下閱讀...

▲▼遠航MD-82機隊,遠東航空。（圖／記者李毓康攝）

▲遠航MD-82機隊,遠東航空。（圖／記者李毓康攝）

前交通部長陳建宇在臉書表示，此事已非單純遠東航空公司停飛問題，既然該公司有重大財務困境，就會衍生飛安的不確定性，就會有涉及公共安全與公共利益問題。

陳建宇表示，建議交通部及民航局要審慎考慮，縱使該公司下週能提出短期改善計劃，如計劃僅是挖東牆補西牆，沒有長期資金挹注，以及確實的金流管控和飛安執行確保計劃，以該公司隨意停飛的兒戲態度，這類的停航問題還是會一再發生。

陳建宇認為，交通部及民航局要有最壞打算，需有PlanB全面廢止遠航執照的積極準備。包括和勞動部、台北市勞工局研商現有遠航1千2百多員工的工作問題，遠航國際、國內航線的重新安排，至於該公司與旅行業界的切票交易糾紛（包括償債專戶款項處理），恐也需要觀光局和院消保會出面協調。

陳建宇強調，不怕一萬就怕萬一，交通部恐怕現在就要開始未雨綢繆了。

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