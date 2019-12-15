「川伯」李四川不忍了　開砲怒問蔡英文：我們有對不起高雄嗎？

▲高雄副市長李四川為立委候選人黃韻涵站台。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

國民黨高雄市立委候選人黃韻涵舉辦造勢活動，邀請高雄市副市長李四川站台，李火力全開，嗆民進黨：「不該說韓國瑜市長及市府團隊對不起高雄，也不該說高雄人對不起台灣」，「我們有對不起高雄嗎？」，讓台下群眾高喊：「川伯我愛你」、「川伯辛苦你了！ 」

李四川表示，不該說韓國瑜市長及市府團隊對不起高雄，也不該說高雄人對不起台灣，他更說，從財務觀點，他支持韓國瑜選總統，這樣可以多撥一點中央的錢來高雄；他並細數一年來市府團隊的作為，包括拆了5座陸橋、填補左營地下道、清淤補箱涵，未來還要幫高雄市換上27萬支智慧型路燈，另也強力整治空汙，像以往空氣品質最差的11月份，今年 PM2.5沒有產生紫爆，都是高雄市政府所有每一位員工的努力。

李四川進一步指出，今年因道路鋪平，開車、騎車受傷的 人數大幅減少，有校長跟他說，騎車學生受傷請假的人數降了一半，過去30年，高雄市負債3000億，如果中央不給錢，高雄沒辦法做太多事，一個區每年頂多只能鋪兩條路，「我們需要高雄的立法委員在台北為高雄爭取預算！黃韻涵就是最佳的選擇，希望鄉親能夠全力支持！」

▲高雄副市長李四川為立委候選人黃韻涵站台。（圖／記者許宥孺翻攝）

黃韻涵也在這場造勢活動當中提到，面對綠油油的高雄，我們需要有能力、有經驗、有魄力的民意代表，不是只是聽從黨意，通過一大堆惡法的立委，蔡政府追殺競爭政黨，用國家機器清算鬥爭、打擊異己，並污名化退休軍公教警消，還用公帑養網軍，利用輿論草菅人命，還不夠清楚嗎？當網軍身份一被查出是楊蕙如，民進黨就急於切割，紛紛跳出來撇清關係，楊所屬的「易始公司」的金流證據確鑿，而且越滾越大，謝系在高雄市如何吃香喝辣？民眾都看在眼裡，就只問一句：「民進黨，您們吃飽了嗎？」