腿開開直播「下面嫩膚」！醫生儀器上下狂磨　爆乳女星超大膽…觀眾傻了

Ex Teen Mom and porn star Farrah Abraham horrifies fans by live streaming vaginal rejuvenation surgery https://t.co/BqFx9Ec5qc — The Sun (@TheSun) December 13, 2019

記者黃心瑀／綜合報導

美國女星亞伯拉罕（Farrah Abraham）先前因為實境節目《幼齒媽咪(Teen Mom)》走紅，近日她在社群媒體上開直播，大膽的與粉絲分享「陰戶嫩膚」的過程，尺度過大的內容引起了網友的關注，但大多數人都覺得她的行為不恰當，這樣的影片不該在網路上被公開。

根據《太陽報》報導，這並非亞伯拉罕第一次直播如此私密的手術，2018年4月時，她曾經直播過自己接受陰唇手術的模樣；作風大膽的她日前又再度直播，而這次的內容竟是「陰戶嫩膚」，從影片中可以看到她躺在治療檯上，一旁的醫生則是利用儀器在為她進行療程。

過程中，亞伯拉罕表示自己在療程過後，看了「陰戶嫩膚」前後的照片，是真的有不一樣；而她的醫生則在一旁補充說道，這項儀器具有無線電頻率，可以刺激更多的膠原蛋白，增強骨盆底（pelvic floor）的力量。

不過這樣的影片卻引來網友的批評，有人認為在網路上直播這樣的影片，對家中小孩來說不是一個好榜樣，還有人說這件事「根本沒有人在乎」，網路評價相當負面。對此，亞伯拉罕也為自己發聲，她說這樣的影片每一個人都能收看，而且具有教育意義。