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從4歲到78歲都是高手　珠心算國際賽6國700選手桃園參賽

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記者楊淑媛／桃園報導

桃園珠心算教育成果傲人，名揚海內外。第四屆桃園市長盃珠心算暨數學國際公開邀請賽，15日於平鎮區婦幼館舉辦。經過各項激烈賽程後，大會會長施美鈴帶領6國參賽選手代表，走紅毯步入會場並展開頒獎；4歲的黃聿妡獲「小小精算家」、78歲的的洪政吉榮獲「最佳傳承獎」，施美鈴並在大算盤算珠，撥下2020數字迎新。▲第四屆桃園市長盃珠心算暨數學國際公開邀請賽。（圖／記者楊淑媛攝）

▲施美鈴開心在大算盤算珠，撥下2020數字迎新。（圖／記者楊淑媛攝）

▲第四屆桃園市長盃珠心算暨數學國際公開邀請賽。（圖／記者楊淑媛攝）

▲施美鈴(右一)推動珠心算教育，名揚海內外。（圖／記者楊淑媛攝）

施美鈴說，教育不分您我，世界有您有我，她以感恩的心，近年來持續主辦桃園市長盃珠心算暨數學國際公開邀請賽，今年邁入第四屆而漸打響國際知名度，今年有來自馬來西亞、日本、美國、新加坡、汶萊和臺灣等6國700多名，分別就讀高中、國中小到幼兒園的選手，前來桃園參賽，再度廣開桃園的國際知名度。▲第四屆桃園市長盃珠心算暨數學國際公開邀請賽。（圖／記者楊淑媛攝）

▲施美鈴帶領6國參賽選手代表，走紅毯步入會場。▼珠心算選手桃園參賽，拓展城市外交。（圖／記者楊淑媛攝）▲第四屆桃園市長盃珠心算暨數學國際公開邀請賽。（圖／記者楊淑媛攝）

其中，新加坡參賽選手有42人，他們將在賽後順道遊臺灣；馬來西亞團長陳韋賓則安排團員在頒獎典禮中表演馬來舞，共襄盛舉；日本代表隊的團長石原揚子則著和服參與，以示重視。另外，大陸雖未有選手到場，但他們對於珠心算的教育推廣相當重視，亦有賀電給大會，肯定主辦單位桃園市多元教育發展協會對於推動珠心算教育的用心。▲第四屆桃園市長盃珠心算暨數學國際公開邀請賽。（圖／記者楊淑媛攝）

▲▼發揚中國文化，特地舉辦「祖孫樂活組」。（圖／記者楊淑媛攝）▲第四屆桃園市長盃珠心算暨數學國際公開邀請賽。（圖／記者楊淑媛攝）

施美鈴從事珠心算教育逾30多年，其創辦的小狀元珠心算教育中心，目前在海內外皆設有珠心算師資培訓班，訓練種子老師，投入珠心算教育。施美鈴說，珠心算不但可以訓練小朋友反應能力和集中記憶，並可以防止老人痴呆症，因此為發揚中國文化特地舉辦「祖孫樂活組」參賽。根據統計，珠心算的選手在德智體群美五育教育，都有優秀表現。

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