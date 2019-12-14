企業用「幾年前虧損抵繳稅」　澳洲國稅局：710家完全沒繳

▲澳洲有些企業會用幾年前的虧損底消繳稅。（圖／取自Pixabay）

實習記者任珈萱／綜合報導

澳洲國稅局（ATO）近日公佈出「企業稅務透明度報告」，列舉出710家公司沒繳稅；國稅局副局長塞恩特（Rebecca Saint）表示，「其實很多公司已經沒出現帳面虧損，反而是利用幾年前的虧損來抵銷繳稅」。

綜合外媒報導，澳洲國稅局2017-18財政年度稅務資料一共列舉2214家公司，其中710家是完全沒繳稅。這2214家公司裡，有1197家是外資企業，1017家則是澳洲的公、民營企業。

據報導，在這份「企業稅務透明度報告」裡，收入超過50億的大型企業，只佔2%，但占全體應付稅款的53%（約279億澳元），占比一年前少了4%。

報告中也指出，稅收的增加主要是受到礦業、能源及水資源公司的帶動，原因是因為商品價格上漲；2017-18年度一共上漲15%。

國稅局副局長塞恩特（Rebecca Saint）表示，「若企業持續有申報虧損或異常低的應稅所得，但是一定會更加留意，目前為止，還是會有公然避稅的情況發生，因為跨國企業會嘗試把獲利轉移到澳洲境外，以減所得；也有很多公司是用前幾年的損失來抵消繳稅，我們也預期，許多公司過幾年會開始繳交所得稅」。

不繳稅的企業過去3年的佔比是2015-16年是36%、2016-17度是34%及2017-18年則是32%，不繳稅的企業在過去三年間逐年降。