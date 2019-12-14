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哈佛校友黃寶慧關注貿易戰　盼為台灣拚「務實外交」爭取國際能見度

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▲常春藤盟校歸鄉派對今（14）日晚間登場，《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧表示，期盼與常春藤盟校的校友們致力於務實外交，為台灣在外交、經貿領域爭取國際能見度。（圖／記者李毓康攝）

▲常春藤盟校歸鄉派對今（14）日晚間登場，《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧表示，期盼與常春藤盟校的校友們致力於務實外交，為台灣在外交、經貿領域爭取國際能見度。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

一年一度的常春藤盟校歸鄉派對（The Homecoming Party），今（14）日晚間登場，哈佛大學校友、《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧表示，在中美貿易戰的框架下，凸顯台灣在全球經貿戰略位置的重要性，期盼與常春藤盟校的校友們致力於務實外交，為台灣在外交、經貿領域爭取國際能見度。

常春藤盟校主要是由哈佛、耶魯、哥倫比亞、康乃爾、布朗、賓州、普林斯頓及達特茅斯，美東八所常春藤名校校友組成，今天晚宴集結了力積電董事長黃崇仁、中磊電子總經理王煒、《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧等貴客盛裝出席。

黃寶慧為台灣唯一專訪過11位外國元首的媒體人，過去在哈佛的求學過程，讓她習慣與高階的政府領導人接觸，並特別關注國際政治與外交領域，去年在《ETtoday新聞雲》開設「慧眼看天下」節目，長期關注中美貿易戰的發展，近二年獨家專訪馬來西亞首相馬哈迪、準首相安華，為台灣拓展國際經貿空間而努力。

▲名主播張雅琴（圖右）今（14）日受邀出席常春藤盟校歸鄉派對，與《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧相見歡。（圖／記者李毓康攝）

▲名主播張雅琴（圖右）今（14）日受邀出席常春藤盟校歸鄉派對，與《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧相見歡。（圖／記者李毓康攝）

黃寶慧指出，中美貿易戰的發展受到國際高度關注，美國總統川普陸續在推特中表示，美中貿易第一階段協議「非常接近」完成，美方將推延在15日增加15%關稅政策，中方也承諾增加購買美國農產品，加強保護美國智慧財產權、擴大開放中國金融服務業，終於見證中美貿易協議第一階段原則性達成。

另外，談及在哈佛大學求學的歷程，「在哈佛大學甘迺迪政府學院求學時，最大的收穫是學會主動爭取，」黃寶慧表示，記得入學時教授提醒同學們不必再從學業上證明自己的能力，反而要放鬆、多參與課外活動，培養團隊合作精神，成為能文能武的人才。

▲《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧表示，在哈佛大學求學的最大收穫是學會主動爭取。（圖／記者李毓康攝）

▲《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧表示，在哈佛大學求學的最大收穫是學會主動爭取。（圖／記者李毓康攝）

黃寶慧指出，像是哈佛大學與麻省理工學院的划船賽，就是培養團隊精神很好的活動。有趣的是，在船上的成員划槳動作一致，方向是往後划，齊心帶動船隻向前航行，讓她體悟到「以退為進」的人生哲學。

針對未來的採訪計劃，黃寶慧指出，今年特別有感於台灣面臨的外交困境，現有16個邦交國中，她以媒體人的身份在採訪11國元首的過程中，打造台灣被世界看到、聽到的平台，明年將持續放眼美洲與亞洲的經貿發展，致力為台灣持續發聲。

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