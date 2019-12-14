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台北101突秀元素週期表！　「連3晚限時登場」原來和化學之父有關

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▲▼還記得化學元素週期表？ 　台北101「連3晚秀給你看」：喚起初識化學的記憶。（圖／翻攝自台北101臉書專頁）

▲化學元素週期表第101元素。（圖／翻攝自台北101臉書專頁）

記者張靖榕／綜合報導

每個人國、高中都讀到過的化學週期表，現在還能背完的已經不多，不過今年是聯合國「國際化學元素週期表年」，101用精彩的動畫展現週期表，勾起了許多人的回憶，而元素表上第101個元素是什麼呢？是「鍆」。

台北101先前才因在外牆螢幕進行跨年預演引起網路關注，週五（13日）晚間又向台北甚至全台灣人展示新玩意兒，「你還會背化學週期表嗎？只記得銅、鋰、鋅？週末晚上不妨抬頭看看台北101，幫你喚起初識化學的記憶。」

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▼今年是聯合國「國際化學元素週期表年」。（圖／翻攝自台北101臉書專頁）

▲▼還記得化學元素週期表？ 　台北101「連3晚秀給你看」：喚起初識化學的記憶。（圖／翻攝自台北101臉書專頁）

▲▼還記得化學元素週期表？ 　台北101「連3晚秀給你看」：喚起初識化學的記憶。（圖／翻攝自台北101臉書專頁）

▲▼101紀念現代化學元素之父 ─ 俄國科學家門德烈夫。（圖／翻攝自台北101臉書專頁）

▲▼還記得化學元素週期表？ 　台北101「連3晚秀給你看」：喚起初識化學的記憶。（圖／翻攝自台北101臉書專頁）

台北101和中國民國國家級化學會（中國化學會）、台灣師範大學合作，從13日到15日，連續3天晚上6點半到7點，會在101大樓北面59樓和60樓的螢幕上，播放化學週期表動畫，向大家再次介紹基礎化學、影響我們生活方方面面的元素，並以此紀念俄國科學家、現代化學週期表的發現者 ─ 門德烈夫。

門德烈夫生於1834年俄國西伯利亞托博爾斯克，1907年去世。他發現了化學元素的週期性，依照原子量製作出世界上第一張元素週期表，洞見之驚人，更預見了一些當時還未被發現的元素。他在1868至1870年寫成《化學原理》一書，以週期規律的觀點，第一次向世人介紹了無機化學的基本原理。

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