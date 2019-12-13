台北101跨年秀「女工程師又來」　30字預告活動…官方喊話：來互相傷害啊！

▲101又進行螢幕變換測試。（圖／記者許力方攝）



記者柯振中／台北報導

101大樓的煙火秀一直是台北的跨年重頭戲，許多民眾都會前往卡位觀賞。日前有眼尖民眾發現，101似乎正在進行螢幕測試，而這項消息也得到官方的證實；沒想到有民眾13日又發現，101似乎又開始進行螢幕測試。

日前有網友在臉書上分享，自己11日晚間7點左右經過信義區時，發現101上出現字幕、圖片，似乎爭在進行螢幕變換測試，讓他感到相當有趣，因此將畫面記錄下來。

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▼台北101又再度螢幕變換測試。（圖／記者許力方攝）

測試的照片貼上網路後，許多網友紛紛回應，「這個測試人員好可愛」、「燈光師很幽默」、「一定是女生」等等；而台北101也向《ETtoday新聞雲》證實，目前正在進行積極測試，又怕民眾以為是正式表演，所以才會用詼諧幽默的口吻告知。

沒想到時隔2日，有民眾經過信義區時發現，101又在進行螢幕變換測試，上面變換著「粉絲頁」、「回答」、「來吧」等文字，同時附上一張「QRcode」，讓人感到相當逗趣。

▼台北101又再度螢幕變換測試。（圖／記者許力方攝）



此外，台北101也在臉書上發文，徵求285位網友以「嘲笑舊願望」為主題，寫出字數16字以內，含有標點符號的句子，只要用力嘲諷，就有機會在12月25日、26日登上101的螢幕牆。

▼101螢幕測試「女工程師又來了」。（圖／民眾提供）



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