台中女哭訴被拋棄！釣蝦場大仔押人「酒瓶插菊花」BB彈射下體　逼簽300萬本票

▲台中地方法院法官，重判犯下虐型的陳男。（圖／資料照）

記者張靖榕／綜合報導

女子花花（化名）和男友鋼鋼（化名）上床後就被拋棄，哭著向釣蝦場陳男訴苦；陳聽聞後大怒，找來2名男性友人先後強押鋼鋼，威迫他脫光衣物，並拿玩具槍、酒瓶、辣椒水和牙刷，對鋼鋼下體做出恐怖虐待行為。台中地院法官依加重強制性交罪判陳男8年徒刑，分別依妨害自由罪判另外2名同夥1年2月，及5月徒刑。全案可上訴。

判決書指出，2018年，在釣蝦場的陳男聽到花花哭訴，和男友鋼鋼上床後被「始亂終棄」，於是陳在當年6月21日晚間，夥同林姓友人到鋼鋼上班地方強押人，帶回釣蝦場辦公室。

陳、林兩人先命令鋼鋼跪下，質問與花花之間的事，並要求賠錢給花花，而且須有人來保釋。鋼鋼父親到場後承諾6月23日晚上再到釣蝦場商談後續，沒想到「交保」帶回鋼鋼沒多久，兒子又在6月22日凌晨被反悔的陳男召喚回到釣蝦場。





▲鋼鋼的被迫用酒瓶插入自己的菊花。（圖／Pixabay）

重回釣蝦場後，鋼鋼的惡夢就開始了；陳男先命令他脫光全身衣服，接著持玩具槍朝他的下體射擊BB彈，還以塑膠槍托、木棒及鋁棒敲頭毆打。陳男識破鋼鋼想去廁所上大號，實則伺機脫逃的謊言，竟要求他在釣蝦場辦公室便溺，並吃下自己的大便。

陳男拿來啤酒玻璃瓶，要鋼鋼趴在辦公桌前，隨即將玻璃瓶插進鋼鋼肛門，但因為鋼鋼太痛，跌倒摔破玻璃瓶，陳男又拿來沙拉油和另一支啤酒玻璃瓶，要鋼鋼自己塗抹肛門後塞進去。陳男同樣可惡的惡行還有命令鋼鋼拿牙刷刷自己龜頭，並拿辣椒水淋自己的生殖器。

鋼鋼慘遭惡行虐待後，還被迫簽下300萬元本票，且須分開簽立小面額，前後被控制長達8小時，被陳男等人釋放後先去醫院看醫生，再經醫院通報警方。陳男和2名參與惡行的男性友人，先前分別都犯下酒駕和吸食毒品等前科，在台中地院法官審酌下，陳男被依強制性交罪判8年徒刑，林男被依妨害自由罪判1年2月，王男則被依妨害自由罪判刑5月。全案可上訴。