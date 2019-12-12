見下班滿滿人潮...北捷色狼貼近翹臀妹！「手指偷摸下半身」想落跑下場慘

▲北捷驚現色狼！在人擠人的車廂用手指猛摸女乘客臀部及大腿等處，色狼落網遭處拘役35日。（示意圖／CFP）

記者孫于珊／台北報導

一名林姓男子10月間於下班尖峰時段搭乘台北捷運，期間竟伸出鹹豬手，猛摸前方女乘客小雯（化名）的下半身，小雯發現身後有色狼後，不僅沒有讓他為所欲為，還將他攔住報警，不讓他落跑。台北地院依違反性騷擾防治法，判處林男拘役35日，可易科罰金3萬5千元，可上訴。

林男10月18日晚間6時許，見站在他前方的小雯身材曼妙、前凸後翹，還露出雪白蜜大腿，竟起了色心，趁著捷運車廂內人潮擁擠時，用「手指」接續觸摸小雯的臀部及大腿等處。小雯察覺有人在刻意碰觸她，於是轉身查看，並對林男加以質問，「幹嘛摸我！」，此時列車到站，林男想下車落跑，但小雯將他攔阻並報警處理，林男當場被逮。

由於林男擔心車廂內的監視器畫面將他的惡行拍得一清二楚，事後坦承犯行，並向小雯道歉，雖然他有心賠償以求原諒、達成和解，但林男的行為已引起小雯極其嫌惡之感，因此小雯拒絕原諒、和解，另提出刑事附帶民事訴訟求償。法官考量林男犯罪的動機、手段、對小雯所造成的心理陰影等一切情狀後，判處林男拘役35日，可易科罰金3萬5千元，全案仍可上訴。

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