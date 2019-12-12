LINE TV揭曉2019流量排行榜　台劇占據榜單九成超夯





▲LINE TV揭曉2019流量排行榜。（圖／LINE TV提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE TV今（12）日揭曉2019流量排行榜，由大陸古裝戲劇《知否知否應是綠肥紅瘦》奪冠，但排行榜前10名有九成都是台劇，並以社會議題的影片話題最夯，其中更包含自製作品《靈異街11號》，因此LINE TV接下來將持續推出更多元的台灣戲劇作品。

LINE TV今年主打多元台灣戲劇，從主力的18至44歲用戶喜愛的前十大戲劇排名來看，除了獨家首播的大陸古裝戲劇《知否知否應是綠肥紅瘦》外，其餘9部皆為台劇，包含近期最受歡迎的愛情偶像劇《我們不能是朋友》、擴及到討論社會議題的《最佳利益》與《噬罪者》、LINE TV 今年的自製靈異題材的《靈異街11號》與愛無界限的 BL 戲劇《HIStory3-那一天》。



此外，LINE TV今年所播出的戲劇中《靈異街11號》、《天之蕉子》及《最佳利益》是不分年齡層，大眾都喜愛的作品，而主打大宅院家庭鬥爭的陸劇《知否知否應是綠肥紅瘦》則是今年LINE TV的流量冠軍，越年長的用戶越喜歡。

▲LINE TV推薦片單。（圖／LINE TV提供）



而韓劇部分以挑戰社會議題的劇種最受青睞，像是探討升學壓力的《SKY Castle 天空之城》與上流社會鬥爭的《優雅的家》皆在網路上引起爆炸性的討論，為LINE TV今年度最熱門的韓劇，還有翻拍自經典日劇的機器人愛戀題材的《絕對達令》，也吸引不少用戶瘋狂討論。



LINE TV表示，今年12月起預計將再播映數部多元類型的優質台劇，像是未播出已在平台上廣為用戶熱搜的《俗女養成記》，還有在未播出前已引發話題爆表，吸引近10萬用戶收藏追蹤的《鏡子森林》，以及穿越時空探討愛情與推理的《想見你》，滿足用戶在年末假期的追劇需求。