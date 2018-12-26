LINE TV限時下殺每天2元　連假窩在家追劇清單公開

▲《知否知否應是綠肥紅瘦》正在LINE TV全台首播。（圖／LINE TV提供）

記者姚惠茹／台北報導

元旦4天、過年9天連假，正是追劇的好時間，LINE特別在歲末年終之際，祭出限時3天的LINE TV VIP季費方案，從12月27日起到12月29日，原本三個月要價420元的費用，直接打43折，下殺180元，比半價還便宜。

LINE TV合併Choco TV之後，服務型態改以部分功能僅提供給付費會員使用為主，因此特別在歲末年終之際，大推優惠，吸引更多用戶加入付費會員。

LINE TV日前聖誕節推出超殺折扣，不少網友反應來不及搶購，LINE官方決定加碼第二波升級VIP活動，原本三個月要價420元的費用，只要用戶在12月27日到12月29日，限時三天加入LINE TV VIP季費方案，限時下殺180元，加碼再送LINE Points 100點，等於每天在家只要2元就能無限追劇，剛好遇到元旦4天、過年9天連假，正是窩在家追劇的好時間。

LINE TV表示，平台擁有多部電影、電視劇、動漫、等影音，以及上萬小時，包括台、陸、韓、日、泰等地區的正版節目，內容囊括戲劇、綜藝、動漫、電影、BL劇等，只要成為付費會員，將可享有VIP搶先看劇高畫質服務，以及觀劇去廣告等，還有許多實體優惠活動內容，包含定期熱門電影包場、偶像明星見面會優先購票資格、不定期抽展覽票券等。

▲《烈火如歌》奪得LINE TV2018年熱門觀劇排行榜冠軍。（圖／LINE TV提供）

同時，LINE TV今天也發布「2018年熱門觀劇排行榜TOP10」，冠軍是由周渝民和迪麗熱巴主演的古裝大戲《烈火如歌》，這部劇在LINE TV站上瀏覽次數超過1053萬，亞軍同樣是迪麗熱巴主演的《一千零一夜》，只是化身愛做白日夢的美少女，勇往直前追愛。



緊接在後的則是第三名的《女兵日記》，同時也是台劇之冠，排行榜上的第四名韓劇《我身後的陶斯》，同時是韓劇的第一名，由蘇志燮主演，身為前情報員，為了調查案件，而擔任起鄰居雙胞胎的保母，與小朋友的爆笑互動成該劇一大亮點。



第七名則是趙麗穎最新都會愛情劇《你和我的傾城時光》，而趙麗穎與馮紹峰婚後首部合作演出的古裝大戲《知否知否應是綠肥紅瘦》目前也在LINE TV全台首播中，升級VIP還能搶先看高畫質《知否知否應是綠肥紅瘦》。

另外，青春偶像校園陸劇《人不彪悍枉少年》由侯明昊、萬鵬主演，好笑又苦澀的青春生活，短短上線不到2個月的時間就衝上排行榜第八名，表現不俗。

▲LINE TV新上線短短2個月的青春校園劇《人不彪悍枉少年》。（圖／LINE TV提供）