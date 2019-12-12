快訊／遠航張綱維傳遺書「只求以死謝罪」　目前未有出境紀錄

記者賴文萱／台北報導

遠航今無預警停業，下午召開記者會的途中，遠航突傳來董事長張綱維的遺書，內容寫道，張綱維對不起大家，因受詐騙集團欺騙，再加上兩岸不景氣導致公司虧損日漸擴大，本人已墊款近9億元仍不足用，20多年來心血付之一炬，只求一死以謝罪，但死不瞑目。

▲遠航董事長張綱維。（圖／記者李毓康攝）

遠航內部傳出的張綱維遺書內容稱，請求檢調單位調查：朴○日、林○陞、陳○隆、王○愷4人，佯稱有大筆資金將挹注公司，分文未進導致突然跳票，又收取高額作業費，使我雪上加霜，我一心希望遠航能繼續翱翔天際，最終聽信四人話術，造成現在這種情況，希望他們能出面履約解決所有債務，遠航能重生，公司也會做破產清算希望解決所有人問題。

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內容最後寫道，想不到12年前憑一己之力獨資救了遠航，沒想到竟被拖累如此下場，悔恨至死，都是我的錯，不關其他人的事。



據了解，目前並沒有張綱維的出境紀錄。



遺書全文：



本人張綱維對不起大家，因受詐欺集團詐騙再加上兩岸不景氣導致公司虧損日漸擴大，本人已墊款近9億元仍不足用，二十多年來心血付之一炬，只求一死以謝罪，但死不瞑目，請求檢調單位調查:朴○日、林○陞、陳○隆、王○愷 四人，佯稱有大筆資金將挹注公司，分文未進導致突然跳票，又收取高額作業費，使我雪上加霜，我一心希望遠航能持續翱翔天際，最終聽信四人話術，造成現在這種情況，希望他們能出面履約解決所有債務，遠航能重生，公司也會做破產清算希望解決所有人問題 ，想不到12年前憑ㄧ己之力獨資救了遠航，沒想到竟被拖累如此下場，悔恨至死，都是我的錯，不關其他人的事。

▲▼張綱維遺書，指稱遭4人詐騙。（圖／遠航提供）





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