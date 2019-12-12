金門現場／民眾從3點就塞爆遠航　痛批：一定是惡性倒閉

記者徐政璿／金門報導

遠東航空12日無預警宣布停業引起外界震驚，金門尚義航空站遠航櫃檯下午起慢慢湧現人潮，但現場人流仍無法消化，直到晚間拉起紅龍柱。有民眾抱怨，好不容易才搶到過年的機票，現在擔心過年無法回台灣了；更有民眾大罵，「從3點多就等到現在，一肚子火」；不過，也有民眾冷靜表示，「這是惡性倒閉啦！」

▲遠航停飛，金門機場退票人潮。（圖／記者徐政璿攝，下同）

遠航櫃檯人員解釋，民眾是在排隊辦理「登記退票」，現在只能先讓民眾留下資料，今天沒辦法完成退票程序，待民眾填完表格後，後續再交由民航局與遠航處理。

不只民眾受到影響，原本預計13日上午前往金門輔選的國民黨總統候選人韓國瑜決定延期。據了解，民航局目前只能協調3班加班機，都是13日晚上出發，金門縣黨部認為，晚上再出發的話行程會被大幅壓縮，不如擇期再來，讓候選人有更多與當地基層交流、互動的機會。

▲金門機場遠東航空櫃台。（圖／記者張榮恩攝，下同）



國民黨金門立委陳玉珍表示，她將於13日上午緊急召集交通部民航局、觀光局、航港局、金管會及國防部召開跨部會緊急應變會議，針對：1.已付費(刷卡及付現)購票之民眾如何退費、2.選舉及春節期間已訂位購票之民眾協助簽轉機制、3.加開班船事宜。

金門縣長楊鎮浯表示，鑑於離選舉日及春節等疏運熱季時日不遠，第一時間已指示，金門縣府觀光處盡速與民航局、航空公司與國防部協調，盡力爭取最大運能，將鄉親的損失降到最低。針對已購票的鄉親，已請金門縣府消保官與觀光處，建立單一窗口，協助退票及日後可能的集體訴訟事宜。

遠東航空官網12日無預警發出購票服務暫停公告，下午遠航正式發出公告，因本公司長期虧損，資金籌措困難，經公司通知，將於2019年12月13日起停止一切飛航。

▲遠航停飛，金門機場退票人潮。（圖／記者徐政璿攝）