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「我的餐盤口訣歌」6口訣好洗腦！網友被制約超甘願：六大食物不漏勾

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好食 。（圖／好食提供）

▲國健署舉辦「餐盤好聲音」活動，投稿影片就有機會可以獲得獎金。（圖／好食課提供）

消費中心／綜合報導

台灣人愛唱歌，小孩、大人假日聚會約去KTV飆歌，銀髮族搭車出遊，在車上卡拉OK整路唱不停，很多愛唱歌的人擠破頭想參加大型唱歌選秀節目，像是第二季比賽剛結束不久的「聲林之王」，不過選秀節目有年齡限制，需要經過海選和層層關卡，才有機會站在鏡頭前唱歌給大家聽，現在國民健康署舉辦「餐盤好聲音－口訣歌一起唱」徵件活動，只需要錄製一段口訣歌曲的歌唱影片，上傳到fb活動頁面，就有機會讓更多人聽見自己的歌聲，還有獎金、禮券可以拿，有網友分享自己才聽過「餐盤口訣歌」一遍，就被洗腦成功，不自覺會跟著唱了。

天天外食到底怎麼吃才健康？自己煮就真的吃得到均衡營養了嗎？依照「每日飲食指南」為原則，每天應攝取不同比例的乳品、水果、蔬菜、堅果種子、豆魚蛋肉、全榖雜糧共6大類食物，國健署除了將上述飲食建議份數圖像化，設計出「我的餐盤」比例圖之外，還把我的餐盤口訣創作成琅琅上口的「我的餐盤」口訣歌一曲，整首歌詞中點出少糖少鹽少油膩的飲食重點，更融入6口訣「每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙」，以清新活潑的旋律加上口訣，再搭配簡單的舞蹈動作，均衡飲食原則變得簡單易記又有趣，一邊聽一邊唱心情好愉快！

請繼續往下閱讀...

有趣可愛的口訣歌也引發網友討論，有網友分享因為歌詞太好記，讓他現在每天買便當都開始注意起來，會多夾一點蔬菜，或是原本想夾兩種肉，就把其中一種換成豆類，發現自己對均衡飲食開始有概念，笑說這輩子從沒感覺這麼健康過。

▲三餐按照「餐盤口訣歌」中的6口訣挑選食物及份量，聰明「挑食」吃進健康。（「我的餐盤」口訣歌帶動跳MV-長者版）

為了推廣均衡飲食原則，國健署舉辦「餐盤好聲音－口訣歌一起唱」徵件活動，不需要經過層層海選，不管是12歲以下的兒童或13至64歲的大人，還是65歲以上的長輩都能參加，使用國健署官方活動網址中的原版音樂和歌詞，只需要唱出「我的餐盤」6句口訣，錄製成影片，再把影片PO到fb粉專「食在好健康」中的相關年齡組別活動貼文底下，分享至個人fb設公開，最後填寫回傳表單，即成功參加「口訣歌曲跟著唱組」的競賽。只要參賽，即有機會抽中獲得千元禮券，另外，按讚數高的話還有人氣獎等你拿！

有媽媽表示小孩太愛「餐盤歌」，每次吃飯前都要唱一下，還會按照歌詞的飲食原則核對餐盤裡的食物，讓她現在每天準備三餐都非常認真，餐盤歌活動更是一定會參加，對於拿獎勢在必得。

好食 。（圖／好食提供）

▲餐盤口訣歌旋律輕快、歌詞好記，讓小朋友對於均衡飲食原則輕鬆掌握。（圖／截自「我的餐盤」口訣歌帶動跳MV-兒童版）

好食 。（圖／好食提供）

▲「餐盤口訣歌」讓均衡飲食原則變得輕鬆好記。

想不受限、發揮創意的人，那麼就改編影片參加「我要創作組」比賽，創意不分年紀皆可投件，最後獲得按讚數前5名的影片能得到人氣獎金，第1名6千元。愛唱愛秀又有超多想法的人，還能夠在「口訣歌曲跟著唱組」、「我要創作組」，各投稿一支影片，盡情秀歌喉之餘又可以提升獲獎機率。


覺得活動好好玩但對自己歌藝沒信心的人也不用卻步，國健署為了鼓勵全民多多重視均衡飲食，此次活動針對兩大類徵件影片（跟著唱組、創作組）還另開設特別獎，根據影片的創意、有趣、唱跳流暢度、影片品質、詞曲創作評分，獲獎者可得獎金3千元。

隱藏在民間的歌唱高手、喜歡創作或熱愛表演的大人小孩通通動起來，活動至12/31（二）23：59截止，各獎項將於2020/1/14（二）於活動網頁及粉絲專頁公佈得獎名單。


「餐盤好聲音」活動網址
https://singmyplate.learneating.com
參賽影片傳到這裡
大人組：https://learneating.pros.is/NSMDQ
兒童組：https://learneating.pros.is/N2QBS
長輩組：https://learneating.pros.is/MDA8B
創作組：https://learneating.pros.is/MYR9D

好食 。（圖／好食提供）

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