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邱毅電話「1小時1千多通」被打爆！嘆：台獨年輕人就是這麼笨

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▲▼邱毅赴中選會登記。（圖／記者徐斌慎攝）

▲邱毅。（圖／記者徐斌慎攝）

記者呂欣玫／綜合報導

針對民進黨發起「全民下架吳斯懷運動」，新黨不分區候選人邱毅在近期的「邱毅說」中為吳斯懷抱屈。他表示，在台獨教育下，年輕人早就被催眠、洗腦，就是有這麼笨的人，還透露自己的電話被台獨年輕人打爆，一個小時打進來1000多通，到最後只好請電話公司把他封鎖，「我現在都不能用我的電話啦！」

邱毅批評，從前總統李登輝、陳水扁開始一路把台灣年輕人教笨，很多已經分不清楚是非、黑白、曲直，然後就跟著這個台獨的民粹氛圍，傻傻的跟在屁股後面走，40歲以下的一面倒支持蔡英文，韓國瑜在40歲以上的支持度還不錯，但40歲以下的年輕人看到韓國瑜都說是個笑話，那韓國瑜當然不是笑話，是因為民進黨蔡英文當局不斷醜化韓國瑜。

邱毅認為，本身在台獨教育下，年輕人早就被催眠、洗腦，很多年輕人根本不知道，以為台灣很偉大，若跟解放軍打起來，以為可以把解放軍摧枯拉朽，「就是有這麼笨的人，你也很難解釋他為什麼這麼笨，你說他笨，他還不高興，說你看不起年輕人，我要抵制你、攻擊你，把你的電話打爆。」

邱毅還說，前幾天被這些台獨年輕人1個小時給我打進來1000多通電話，到最後只好請電話公司把他封鎖，無奈地說「我現在都不能用我的電話啦！電話不能打啦！只能用微信的語音電話。」

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