警政宣導開麥拉　佳里警邀藝人梁佑南跨刀義演吸睛

記者林悅／台南報導

台南市佳里分局為落實警政工作宣導，特邀請8點檔知名藝人梁佑南小姐，擔任警政宣導大使，拍攝反賄選、反毒、打詐、婦幼安全以及交通安全等系列宣導微電影，將陸續在臉書推播，敬請期待。

▲知名藝人梁佑南小姐，擔任台南市佳里分局「2020年警政宣導大使」，除義務協助警政宣導系列微電影拍攝外，更參與佳里分局長斯儀仙所率領的「落實治安維護踩街」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里分局分局長斯儀仙，為強化警政工作宣導效能，落實轄區治安維護，特召集所屬業務單位協商廣納建議後，達成共識擬定宣導主軸，並邀請8點檔知名藝人梁佑南小姐，擔任「2020年警政宣導大使」，協助拍攝反賄選、反毒、打詐、婦幼安全以及交通安全等系列宣導微電影片。

梁佑南小姐除義務協助警政宣導系列微電影的拍攝外，更參與了佳里分局長斯儀仙所率領的「落實治安維護踩街」活動，原本就家喻戶曉知名度極高的梁佑南，身穿警察制服披上宣導大使彩帶，更顯得英姿颯爽，當現身在人潮熙攘的佳里安西黃昏市場，頓時造成不小的騷動，親和力十足的梁佑南更展現個人魅力，沿途頻與民眾互動，熱情民眾的回應此起彼落，頻呼「本人比電視上漂亮」，梁佑南也笑逐顏開的頻頻揮手致意，為向來平實質樸的警政宣導注入新鮮活力增色不少。

關心警政治安工作的知名藝人梁佑南表示，深受斯分局長所率領警察團隊對社會治安的奉獻所感動，擔任佳里分局「2020年警政宣導大使」，協助警政工作的推行，是她的榮幸，更是身為國民應盡的責任與榮譽，並透露有機會穿上這一身帥氣的警察制服，內心真的非常的興奮，有圓了年輕時曾想從警夢想的感覺，若能對治安有些微的貢獻，也算是一種社會回饋。

梁佑南以其自身經驗暢談交通安全觀念，強調騎乘機車配戴安全帽不是為了怕被警察開罰單，而是在保護自身的安全；相同的，堅持酒後不開車也是在保護自己的安全，更是在保障用路人的安全，根據以往所發生的酒後駕車交通事故，所造成的危害，付出的代價實在是太大了，奉勸社會大衆千萬要多為自己以及家人著想。

佳里分局分局長斯儀仙表示，感謝人美心善的梁佑南慨然應允擔任佳里分局「2020年警政宣導大使」，義務配合拍攝警政宣導系列微電影片，儘管過程冗長加上天氣寒冷，仍未見有絲毫慍色，敬業精神著實令人感佩，本次所拍攝有關反賄選、反毒、打詐、婦幼安全以及交通安全等系列宣導微電影片，預計在2020年陸續在臉書推播。期望藉由其良善公眾形象，有效提升警政宣導成效，強化治安維護效能，期盼每個家庭少一點戾氣，多一些祥和；社會少一點暴力，多一份安全感，讓警民攜手合作，共同朝建立「樂利宜居」城市的理想邁進。

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