「1.7億車隊迎娶」藝人黑面仔帥兒娶媳婦！世紀婚席開120桌　5輛飛天女神曝光

記者吳奕靖／高雄報導

台灣本土知名藝人「黑面仔」家有喜事，大兒子林俊毅在11月底完成終身大事，不過整個結婚過程從迎娶就是個大場面，不但有藍寶堅尼「小牛」當前導車，就連禮車也找來5輛勞斯萊斯，就連晚間的宴客場面也非常盛大，席開120桌以外，還找來空拍機、錄影團隊以及本土多名藝人演出，讓來參加的賓客直呼「演唱會」等級。

▲知名藝人黑面仔的帥兒子娶媳婦，找來「飛天女神」勞斯萊斯5輛當迎娶車隊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

在台灣本土劇《台灣霹靂火》以及《台灣阿誠》當中演活反派角色本土藝人「黑面仔」，本名林郁順，活躍在各大晚會當中擔任主持人，不過就在面對11月30日這一場婚禮，卻是無法一派輕鬆的搞笑，而是相當緊張，因為他的大兒子林俊毅娶媳婦，這讓在演藝圈內外擁有好人緣的林郁順，感覺不只是自家在辦喜事，就像是朋友間的大事。

迎娶當日，「黑面仔」在朋友的熱情幫忙之下，光是迎娶車隊的價格就已經破1.7億元，被稱為「飛天女神」的勞斯萊斯就有5輛，每輛市價是3000多萬元，而前導車是價值2千多萬元的藍寶堅尼小牛。當天迎娶車隊從飯店離開，走在路上吸引不少路人目光。

▲帥兒子林俊毅娶美嬌娘 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

晚間的喜宴就選在高雄市議會旁的空地，席開120桌，場面也非常盛大，不但出動空拍機來拍攝整個全景，甚至還有電視台的錄影團隊來記錄整個婚宴過程，大型的舞台就在婚宴的現場，不少演藝人員都到場演出，讓參加的賓客都直說這是「演唱會」等級。

平常在婚宴活動中一向都拿麥克風，黑面仔這次在兒子婚宴中相當靦腆，連主持人都忍不住虧幾句：「快點講，平常麥克風放在他手上，我們連講話的機會都沒有，都拿不過來的！」讓全場都笑了出來。好不容易他接手麥克風，以主婚人身份跟「親家」說話時，「請親家放心，郁雅嫁過來以後，一定不讓她煮飯，買便當就好，不用洗衣服，用洗衣機洗就好」。

▲世紀婚禮場面相當盛大 。（圖／記者吳奕靖翻攝）