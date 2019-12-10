法醫助理開辣女屍玩笑　女鬼陪睡半年「竟懷孕」下場慘

圖文／周刊王

死者為大，面對死者千萬不可隨意開玩笑，以免造成遺憾。資深法醫高大成就在節目上分享，當時身邊有一位法醫助理，見到年輕漂亮的死者，隨口說出「這麼漂亮，應該娶回家。」沒想到說者無心，聽者有意，死者的靈魂真的跟著助理回家。

高大成在《震震有詞》中透露，當時碰到一個漂亮的檳榔西施，遭到3名男子性侵殺害，所幸屍體完整，只有頭被打破，他的助理到現場後竟開玩笑「這女生這麼辣，應該要娶回家用，怎麼會把她殺害呢」，想不到女鬼真的跟助理回家，從那一天起，這個女鬼就跟著助理夫妻倆睡了半年的時間。

結果半年內，這名助理瘦了35公斤，主持人謝震武質疑「他都這樣，怎不去找宮廟」，高大成表示，這助理就是天生豬哥，享受被辣女鬼愛戴，後來身體真的越來越差，才去找師父幫忙，果真師父一看到助理就說「你後面跟一個女的，而且跟很久，她非常不願意離開」，師傅辦了法會也趕不走女鬼，因為女鬼透露，懷了助理的種，高大成跟助理都相當驚訝，怎麼可能陰陽兩隔還懷孕。

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師父後來很嚴肅告訴助理，只有2條路可選，一是跟女鬼走，二是把種留給女鬼，助理心想不會死就好，便把種給女鬼。沒想到助理直到現在已經63歲，仍然沒有一個小孩，妻子還出軌懷孕，後來才明白，把種給女鬼，意味著從今往後他都不會有後代。

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