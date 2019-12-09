國民黨青年團南下屏東肥皂箱開講　支持韓國瑜＆下架民進黨

▲國民黨青年團9日南下屏東肥皂箱街頭開講，籲請選民支持韓國瑜。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

中國國民黨革命實踐研究院，於9日由林火旺院長到屏東縣主持革命實踐研究院結業研究員座談會，與會學員一致齊喊支持韓國瑜選總統，下架民進黨。立委第一選區支持葉壽山、第二選區支持周佳琪、山原選區支持章正輝，會後國民黨青年團在總團長田方倫率領下，到屏東市中山路黃昏市場、民族夜市進行肥皂箱街頭開講

一群由田方倫率領的國民黨青年團，在屏東市民代表傅健雄的引言下，說出了他們的心聲。傅健雄表示，由於屏東縣沒有大型產業，致屏東小孩必須外流、北漂，離鄉背井，與家人分離，因此希望大家給屏東年輕人回家的機會，總統支持韓國瑜、第一選區支持葉壽山。

蔡元喻說，民進黨說年輕人的月薪5萬元，這是事實嗎？但民進黨副秘書長林飛帆月薪9萬元、趙怡翔口譯哥月薪28萬8千元…這都是事實，300萬的台灣年輕人月薪不到3萬元也是事實，楊蕙如手下的網軍，只要罵罵國民黨，即可月領1萬元，這是什麼社會？公平嗎？

青年團團長田方倫指出，青年人最關心的事應該不只是網路訊息，而是過去三年來大家過得好不好、薪水有沒有提高、工作有沒有穩定、有沒有錢養家活口，如果政府對這些起碼的要求都做不好，就應該換人做看看。

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