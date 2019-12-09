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金牌就在眼前！身後對手「腳繩突斷」落水　菲選手秒回頭搶救…總統也大讚

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▲▼東運會／菲律賓選手犧牲金牌救下落水印尼選手。（圖／翻攝自Facebook／Jefferson Ganuelas）

▲兩人試圖在浪板上站穩。（圖／翻攝自Facebook／Jefferson Ganuelas）

記者張方瑀／綜合報導

「東南亞運動會」即將進入尾聲，然而6日的長板衝浪項目中，卻出現了非常感人的一幕。當時由菲律賓選手卡蘇基領先，眼看金牌就近在咫尺時，在他身後的印尼選手諾赫達亞卻突然因腳繩斷裂跌入水中，這時卡蘇基決定轉頭伸出援手。卡蘇基的英雄事蹟，也讓印尼總統佐科威（Jokowi）在推特發文，感謝他願意選擇人性，放棄金牌。

▲▼東運會／菲律賓選手犧牲金牌救下落水印尼選手。（圖／翻攝自Facebook／Jefferson Ganuelas）

▲兩人一起平安上岸。（圖／翻攝自Facebook／Jefferson Ganuelas）

東運會6日舉行長板衝浪賽事，當時卡蘇基（Roger Casugay）一路領先，就在比賽進入第三輪，金牌近在眼前時，他身後的諾赫達亞（Arip Nurhidayat）卻突然掉入海中，原來是連接腳踝跟浪板的繩子突然斷裂，讓諾赫達亞在大浪中載浮載沉，好幾次差點被淹沒。這時，卡蘇基義無反顧地回頭拉起諾赫達亞，兩個人一起踩著卡蘇基的浪板平安上岸。

這個英勇事蹟開始在社群網站上瘋傳，大家紛紛讚賞卡蘇基放棄冠軍、見義勇為的行為。不過卡蘇基本人卻說，其實諾赫達亞是非常出色的選手，當時他穩住身體，並沒有溺水，所以才能輕易的將他拉上浪板。再加上幫助同伴是一件很正常的事，「伸出援手很正常，如果我們面前有人需要幫助，那我絕對會選擇幫忙。」

卡蘇基也表示，「衝浪就是如此，每個人參賽者都知道，我們在乎的不是只有金牌、銀牌或是其他東西，我們就只是熱愛衝浪，你盡全力，我也盡全力。」此言更讓網友們紛紛大讚，卡蘇基向全世界傳達了真正的衝浪是什麼，這超越了比賽跟獎牌。佐科威也在推特發文感謝卡蘇基，「贏得比賽，維護體育精神很重要，但人性高於一切。」

最後，東運會並沒有將這場比賽列入計算，而是將賽事延後到8日舉行，卡蘇基也不負眾望奪下冠軍。

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