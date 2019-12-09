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降低車速利器　桃園啟用有感「實體減速台」

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▲降低車速利器，桃園啟用有感「實體減速台」

▲桃園區大同路(南山街至大同路200巷)路段，第一個啟用降低車速利器，有感「實體減速台」。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

十個車禍九個快，因此，降低車速以提升安全！桃園市政府交通局9日指出，該局於桃園區大同路(南山街至大同路200巷)路段，試做並啟用「實體減速台」，當車輛靠近實體減速台時，駕駛人即會看到路面鮮明微微隆起的色塊，藉由平台起伏的感覺，讓駕駛人注意降低車速。

交通局黃錦虹科長指出，桃園區大同路(南山街至大同路200巷)路段，為通往連接桃園火車站重要捷徑，近三年資料統計，大同路為桃園市無號誌路段交通肇事件數最高的路段，9日優先啟用實體減速台，後續為加強其辨識度，將再鋪上彩色鋪面，讓用路人提前注意並減速慢行通過。

而過去為了控制速度，常使用的降速設施包括：駕駛人無感的牌面警示，慢行及路面寫「慢」字，居民受不了噪音的六條白色減速標線，或是讓駕駛人很不舒服的減速墊及減速丘…等。交通局這次推出的「減速平台」是減速丘(Speed Hump)的拉長改良版，既讓駕駛人確實有感但不致不舒服，亦沒有擾人的噪音。

「減速平台」從側面看類似梯形，兩側為斜坡段，中央則為平台段，當車輛靠近實體減速台時，車輛會先從前端斜坡段緩緩駛入平台段，平台段的長度可容納約略一部小汽車，接著車輛再由平台段緩緩駛回到既有的通行道路上，實體減速台的優點為改善傳統減速丘，對於車輛行經時震動所產生的不舒適，但卻有路面隆起設計，不管視覺衝擊或路感均會迫使駕駛人放慢車速通過，有效達到降低行車速度之效果。

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